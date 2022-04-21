控12‧1旺角集結 一人罪成兩脫罪

宣判遭旁聽男打斷

官稱「詫異」未遇過

對於首被告陳昭宇（29歲，地盤工人）的友人作供，稱與陳參與合法遊行後，到創興廣場吃火鍋，崔官指照片沒顯示陳一同用膳。而且有警員目睹陳由馬路跑上行人路，他身上攜有防毒面罩和生理鹽水，認為他明知警方設置防線，崔官考慮到他的衣著和裝備，裁定他有意圖參與非法集結罪成。

指警供辭矛盾 未證2人集結

崔官續稱，次被告李國瑋（19歲）穿淺啡色衫，所攜衣物尚連牌子，不方便更換，他也沒攜頭盔和武器。

至於第三被告廖煒健（25歲，工程師），另一警員承認記事冊和書面供辭有錯，他在庭上才首次指廖有戴帽。崔官指警員供辭有矛盾，未能依賴廖攜有的面巾作推論。由於當時有途人行經該處，無證據顯示李、廖參與非法集結，兩人被裁定無罪。

【案件編號：KCCC 1575/21】

（反修例風暴）