涉串謀煽惑 Tg「SUCK Channel」管理員罪成 官指屬「最大權力」者 排除屬機械人發言

罪成的7罪指控被告伍文浩，串謀煽惑他人犯刑事毁壞、縱火、公眾妨擾、製造炸藥、有意圖而導致身體受嚴重傷害、暴動、施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品罪，控罪日期橫跨2019年10月4日至2020年6月28日；18項交替控罪則涉非法煽惑他人犯案，沒有「串謀」元素。

官：透過連登取得帳戶

信息經其授權發布

辯方爭議頻道共15名管理員曾以「SUCKER」身分發言，難以證明被告曾否發言及是否知情。許官同意控方所指，「SUCKER」帳戶擁有頻道的最高權限，可授權其他管理員發言及刪除信息等，而被告招認透過連登討論區網友取得「SUCKER」帳戶資料並登入，故所有信息是在他授權下發布；被告以手機登入該帳戶，亦使用「SUCKER」或相似的身分，登入facebook、Instagram及連登，轉發頻道的信息，故不論信息是否由被告發布，他亦必然知情。

許官亦排除帳戶被盜用或由機械人發言的可能。他認同控方指，被告的Telegram程式設有密碼及雙重認證，可見他非常關注帳戶的保安，不可能容許他人盜用。即使Telegram被盜用，其他轉載頻道信息的facebook等社交媒體亦不可能同時被盜；相關信息語氣人性化、貼近時事，亦使用「狗」、「裝修」等示威者「術語」，顯示非由機械人控制。

辯方質疑警連線損證據

官納控方稱取最準內容

辯方另質疑警方破壞證據完整性，沒將被告手機設飛行模式，令手機連接到無線網絡，或下載了原來不在機內的信息。許官接納控方解釋，Telegram大部分資訊儲存於雲端系統，連接網絡才能看到最新和最準確的內容，此舉亦是為移除其他登入該帳戶的裝置，及重置雙重認證，以免頻道資訊遭干擾。

【案件編號：DCCC 212/21】

（反修例風暴）