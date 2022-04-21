湯家驊：難斷重判否 社民連：定罪對政黨打擊大

【明報專訊】翻查最近相關煽動罪的判刑，共有兩男一女分別因製作及派發宣揚港獨傳單、展示針對「唐英傑案」主審法官的海報等，分別被判入更生中心、監禁8個月和13個半月。而譚得志（快必）案涉及7項發表煽動文字罪，被判囚21個月，資深大律師湯家驊回應稱，難以判斷本案刑期是否過重，但他指出，《刑事罪行條例》就煽動罪作出清晰的定義，一般人應難以被控，且譚作為政治人物，其言論的效果亦較大。
政治人物言論效果大
湯：一般人寫文發言難被控
湯家驊表示，條例訂明何謂煽動，如促進不同階層的敵意及仇恨、離叛特區政府等，故罪行不輕，但他認為一般人寫文章、發表言論應難以被控。但他重申文字、網絡只是媒介，重點在於當中內容是否符合法例標準，同時須顧及言論的整體環境及發表者的意圖等。他續稱，譚得志並非普通人，而是一名有支持者的政治人物，故他在公眾地方叫喊口號、咒罵別人，容易引起共鳴及認同，其言論效果亦難以與其他市民相提並論。
社民連主席陳寶瑩認為，快必的言論雖然粗俗，但沒有煽動暴力，亦沒有任何行動指向，唯一的行動就是呼籲選民投票給他，故對定罪感到不解。她又稱，有市民曾經呼籲不打針亦被指犯煽動罪，故認為沒有界線可言，「無得擔心」，如高叫「解散警隊」，但警隊被指為司法的化身，隨意叫喊都可能犯法。
陳寶瑩續稱，此類案件的定罪，對任何政黨或在公共空間發言的人均帶來很大打擊，亦憂慮引發寒蟬效應。她說，現時都會小心言論，如法庭曾裁定「光時」口號違反《港區國安法》，公開發言時亦會避開有關字眼，認為「唯一的方法是跟從自己的良心」，以及按自己對於自由權利的標準行事。