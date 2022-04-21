擁雙碩士 官：少有同為港大中大畢業生 快必：阿媽保重，等我呀

90年代偕「慢必」主持節目

辯方求情及背景報告透露，譚得志小學時喪父，已婚的姊姊移居外地，他於2007年結婚。譚於1994年在香港大學中文系畢業，畢業後任職電台主持，曾為電台D100主持。翻查資料，譚得志與陳志全在1990年代組成「快必」和「慢必」組合，兩人因主持商台節目如《馬路之友》及《大無畏》等廣為人知，鬼馬形象深入民心。

先後念中文系宗教神學

涉初選案 還押至今19月

譚得志其後在中文大學念書，2008年取得基督教研究文學碩士，2010年取得神學研究文學碩士。他一直關心社會運動，並因不滿香港主流教會的取向，有份成立「回歸基督精神同盟」、「基督眾樂教會」等。譚曾參選兩次區議會及一次立法會，均落敗。2020年9月，他因本案被國安處以涉發表煽動文字罪拘捕，其後再涉「35+初選」案，還押至今已有約19個月。

譚得志昨步出囚室時，不時舉起拇指及揮手，他聞判散庭時高呼：「阿媽保重長命啲，等我呀！」、「生日快樂，英女王聽日（今日）生日」。同涉35+初選案的陳志全昨亦有到庭旁聽。

（反修例風暴）