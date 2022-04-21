發表「光時」煽動文字 譚得志囚40月 官斥無邊謾罵 「把咒語延伸他人下一代」

回歸後首檢控 譚擬上訴

陳廣池判刑時稱，雖然控罪於2020年1月至7月發生，但不能抽離社會政治現實為背景，更指2019年下半年史無前例的暴力事件，直衝着香港的政治環境、社會安寧和政府威信，直至《港區國安法》的實施。陳官逐一反駁辯方的求情，被告譚得志（49歲）聲稱不知道發表煽動文字罪的法律後果如此嚴重，惟不獲陳官接納，陳指被告有法律團隊支援，教人「踢保」、以「健康座談」作為限聚令抗辯理由，直指他低估其他人的理解能力，「高估自己的解說效果」。

官指不見真誠信念 「鬥爛」可悲

辯方重申，被告從沒宣揚暴力，他為一名基督徒，有真誠信念（見另稿）。陳官逐點引述被告的言論，如「打×建制派、藍絲腦殘、黑警死全家」等，看不見他包含真誠的信念或傳道者的寬恕關愛，「看見的是一個50歲市井之徒的無邊謾罵」，質疑被告作為政治人物是否需要不顧道德底線、放棄原則、踐踏品格，「如果『鬥爛』的話，這是可悲的」。

辯方又說，被告並非為了自己的利益，陳官則稱，這是明顯刻意淡化被告可在初選勝出，繼而進入立法會，斥被告嘩眾取寵地要打擊建制派，目的是進入立法會，享受公帑收入、權威和社會地位。陳官反問：「對被告而言，用政府錢，打擊政府，加強自己的政治勢力，何樂而不為？如果這不是私利，還算什麼？」

指欲進立會為私利

「用政府錢打擊政府」

陳官續稱，看不到有任何實則求情理由，故就罪成的1項煽惑他人明知而參與未經批准集結罪、7項發表煽動文字罪、1項舉行或召集未經批准集結罪、1項公眾地方擾亂秩序行為罪，總刑期判監40個月；拒絕遵從授權人員的指令罪則罰款5000元。

違防疫599G罰款5000元

另外，陳官昨日再囑警員在旁聽席前設置攝錄機，提醒旁聽者要遵守法庭規則。本案於審訊階段，陳官已多次斥旁聽者叫喊揮手，曾稱此等行為「不尊重司法、不尊重法庭、不尊重法官」，並於結案陳辭及裁決當日，要求警員在旁聽席前放置錄影機，但未有啟動錄影功能。

【案件編號：DCCC 927、928、930/20】

明報記者

（反修例風暴）

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