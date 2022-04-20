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【Emily】海園調兵湊動物 經理克服埋怕蟲

【明報專訊】第五波新冠疫情下，海洋公園內照顧動物嘅人員都一度受影響，要招募69個非動物部同事參與「動物護理支援及員工訓練計劃」，由2月起至本月中旬協助照顧園內動物，包括準備食物同打理動物居所等。有員工原本工作主要係對人，𠵱家改為對動物，話呢項調動反而可紓緩工作壓力，其間亦克服咗怕蟲嘅心理陰影。

對人變對動物 反而紓緩壓力

海洋公園營運經理羅子瑩2月起進駐「小狐獴與大象龜之旅」展館工作，照顧狐獴家族同巨型亞達伯拉象龜。佢本身喜歡動物，亦有養貓，所以報名參與，工作包括為動物準備食物、清潔居所，亦有機會接觸動物，包括幫象龜擦背。

羅子瑩話，參與計劃令佢了解更多動物習性，舉例話象龜容易注意到紅色，故喺食物加入紅色食材，如番茄、紅燈籠椒等，吸引佢哋進食；狐獴則屬群居動物，有時會「攬埋一齊」。佢又話過程令佢克服怕蟲嘅心理陰影，因為狐獴要食蟲，包括麥皮蟲、麵包蟲同蟋蟀等，日子有功，佢對蟲嘅恐懼亦減輕咗，現可將蟲視作另一種生物，「甚至覺得佢哋有啲可愛」。

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠話，計劃屬自願參與，因動物護理團隊一度有員工確診，高峰時每日都有員工未能上班，團隊又要分兩組輪流工作，導致照顧動物嘅人手不足，要招募其他部門員工支援。

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