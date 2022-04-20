【Emily】海園調兵湊動物 經理克服埋怕蟲

對人變對動物 反而紓緩壓力

海洋公園營運經理羅子瑩2月起進駐「小狐獴與大象龜之旅」展館工作，照顧狐獴家族同巨型亞達伯拉象龜。佢本身喜歡動物，亦有養貓，所以報名參與，工作包括為動物準備食物、清潔居所，亦有機會接觸動物，包括幫象龜擦背。

羅子瑩話，參與計劃令佢了解更多動物習性，舉例話象龜容易注意到紅色，故喺食物加入紅色食材，如番茄、紅燈籠椒等，吸引佢哋進食；狐獴則屬群居動物，有時會「攬埋一齊」。佢又話過程令佢克服怕蟲嘅心理陰影，因為狐獴要食蟲，包括麥皮蟲、麵包蟲同蟋蟀等，日子有功，佢對蟲嘅恐懼亦減輕咗，現可將蟲視作另一種生物，「甚至覺得佢哋有啲可愛」。

海洋公園動物及保育部總館長祝效忠話，計劃屬自願參與，因動物護理團隊一度有員工確診，高峰時每日都有員工未能上班，團隊又要分兩組輪流工作，導致照顧動物嘅人手不足，要招募其他部門員工支援。