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2022年4月20日星期三
港聞二
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再有抵港者隔離後驗出陽性
小學促攜棒回校證陰性 教局叫停 醫生憂假陰性釀交叉感染 校方：今改查家長簽名
學校裁減課程 免師生焦慮追趕
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長假後未見反彈 防護中心：需多看數天
涉快測平台虛報陽性 3人被捕 一上載家人陽性照片獲病假 警：欺詐可囚14年
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高志活：逾12公司憂報復拒運國殤柱 稱丹麥外交部助搬走 怕親來港或被拘控
社署設委員會檢視兒童院舍監管 署長任主席 議員：信不迴避問責
遇警截查 兩南亞漢跳海逃去無蹤
少年圖「撬牆腳」遭圍毆拍裸照 18歲男認襲擊
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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