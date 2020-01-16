大灣區GBA新聞：或觸教育「雙減」紅線 安全輔導水平成疑

無疑，對比起Staycation，Studycation更加是供需兩便，停課下家長對網課託管需求的增長，與疫情下星級酒店入住率大幅下降，員工人手充裕，均使兩者能夠一拍即合。

然而也有聲音對Studycation提出質疑，首先是安全與照顧問題，雖然酒店聲稱會有專人看管小朋友，但時否能做到時刻看管存疑，因此一些四五星級酒店會要求原則上必須有一名監護人陪同小朋友入住，不過若有監護人，客人住酒店動機便相應減少。

其次，酒店是否可以變相提供託兒所服務，是法律盲點，尤其是在教育「雙減政策（減輕學生作業負擔和校外培訓負擔）」下，隨時可能觸及紅線；再者，所謂酒店專人伴讀指導，就是酒店工作人員充當輔導教師，問題是酒店職員本身並非專業教師，輔導水平也就見仁見智了。