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大灣區GBA新聞：穗佛停課 酒店推網課託兒 專人督促網課定時匯報 拓疫下Studycation商機

【明報專訊】廣州與佛山上周面對新一輪疫情風險採取緊急措施，包括宣布全市停課及暫停託兒服務，令還要上班的家長措手不及，與此同時，兩地多間酒店立即推出網課房套餐或託兒服務，一來解決小朋友教育及乏人照顧問題，二來也在疫情下增加收入渠道，拓展Studycation經濟。

明報記者 陳子凌

廣州與佛山上周一（11日）起宣布停課，由於停課不停工，打工父母為怎樣照顧孩子費煞思量，同日廣州、佛山多間酒店注意到家長的需求，推出網課及託管服務。以佛山華美達酒店為例，推出198元（人民幣，下同）的日間託管套餐，早上8點家長可以把孩子送去酒店，下午6時下班後把孩子接走。小朋友一人一間客房互不干擾，酒店並安排管家督促小朋友上網課學習，並會每兩小時拍照向家長匯報孩子學習情况，此外亦提供午餐及茶點水果，還有專人帶小朋友在戶外花園做健身操，如果小朋友年齡太細，酒店還會安排工作人員專門看管，不另收費。

首日接待10多小孩 酒店：幫補部分成本

除了日託，該酒店還有350元的一天住宿套餐及1388元的五日四夜套餐，以單日計，該酒店網上訂房價格為330元左右一天，但不包括三餐，因此託管套餐收費尚算便宜。據酒店方面表示，推出首兩日約接待了10多名小朋友，又稱受疫情影響，酒店入住率只有約50%，推出託管套餐在給家長提供便利的同時，也可以回收部分營運成本。

除了佛山，廣州也有酒店為學生提供網課服務，好像越秀區的廣州遠洋賓館與荔灣區的白天鵝賓館，也先後推出服務6歲至18歲左右學生的網課套餐，讓他們在酒店房網上上堂學習。其實類似的酒店網課房和託兒服務並非首現，早前上海、南京一些五星級酒店也推出類似的住宿套餐，甚至有酒店除了託兒，還提供英文基礎、日文基礎、語數輔導等學科類輔導服務，但隨後因不符合教育相關規定被要求停止。

對於這種變相託兒所，有家長表示只要酒店環境較佳，價格合理的話願意一試，因為學習環境是其次，最重要是沒辦法看管小朋友。「孩子還小，我們（父母）又要上班，獨留小朋友在家肯定不會放心，况且不知會停課到什麼時候，也很難立即找到人上門照顧孩子。」

穗教育局停課期間設共享網課

事實上，停課對家長最大的困擾是照顧小朋友問題，學習確實是其次，一方面參考2020年情况，學校在停課期間的網上授課和家庭作業等安排已有經驗。此外，自去年9月開始，學生可以透過由廣州市教育局主辦、廣州市電化教育館承辦的廣州共享課堂參加網上學習，廣州共享課堂提供的網上課程覆蓋普通中小學全學科，單計上周一停課首日，廣州共享課堂最高峰點擊量便達到每5分鐘430萬次。

相關字詞﹕佛山 酒店托兒 廣州市 大灣區

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