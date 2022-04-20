3漢否認油淋小一生 控方：麥當勞索杯施襲

被告為倉務員李培耀（現年28歲），以及均為無業的張富傑（32歲）和陳效智（46歲），同被控於2020年10月22日，在大圍一間小學外襲擊女童X。李培耀另被控於同年9月30日在火炭禾寮坑一村屋外，連同兩人意圖使X的外公身體受嚴重傷害，而非法導致其身體受嚴重傷害；以及襲擊X的母親。

首被告另控襲女童外公 疑債務糾紛

控方開案陳辭指出，鍾姓男商人與內地人士曾就向公司追討欠債而產生糾紛，他偕妻女行經火炭時，遭首被告攔截並問及其名字。首被告拳擊鍾的胸口，再與兩名男子踩其肋骨及腹部，首被告指鍾應該知道自己做過什麼。當鍾的女兒質問首被告時，遭對方推及左肩，3男事後逃去。鍾其後發現左邊一條肋骨骨折、手肘擦傷及腳踝扭傷。

控方續指，事隔大半個月，3名被告早上徘徊在X所就讀小學附近，次被告趁X走到學校時，把用紙杯盛載的橙紅色液體潑向她，X無受傷，但左腳有污漬，她稱當時有點驚慌。閉路電視顯示，被告會合後分頭行事，由第三被告從麥當勞索取空杯，次被告則負責施襲等。

【案件編號：DCCC 371/21】