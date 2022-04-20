陳有慶逝世 陳智思接任亞洲金融主席

與內地關係佳 任人大代表20年

亞洲金融集團（00662）昨日發出公告，集團主席陳有慶於4月18日去世，其兒子陳智思將接任公司主席，集團感謝陳有慶的寶貴貢獻，並向其家人致以最深切慰問。陳有慶是香港著名僑商、泰國盤谷銀行創辦人陳弼臣的兒子。他於1932年在廣東汕頭出生，來港接受教育，往美國升學後回流，協助父親打理在港業務，後來擔任亞洲金融集團和亞洲保險董事長。陳有慶亦活躍於本港政商界，1998至2002年任中華總商會會長，曾擔任香港潮州商會會長多年，也是香港僑界社團聯會創會會長兼主席。

泰國華僑 曾獲泰王港府授勳

陳有慶與內地關係良好，早於1980年代初率領商界訪京，並於1988年起擔任全國人大代表20年，至2008年卸任。回歸前他曾為基本法諮詢委員會顧問，也是香港特別行政區籌備委員會委員，回歸後曾擔任全國僑聯副主席。身為泰國華僑的陳有慶屢獲勳銜，於1984年獲泰王頒授白象勳章，2004年獲授泰王御賜皇冠二等勳章。他亦於2000年獲特區政府頒授金紫荊星章，並於2018年獲頒大紫荊勳章。

陳智思接任亞洲金融集團主席，代表他正式接掌其家族生意，此前他是集團執行董事兼總裁。亞洲金融集團是其祖父陳弼臣家族業務，陳弼臣於1940年代入股集團前身「香港汕頭商業銀行」，陳有慶1967年擔任銀行總經理，1985年升任董事長，銀行於1990年與亞洲保險合併上市。