何鴻燊遺產管理 超瓊方案裁勝 駁回超賢申請 高院：優先考慮多數家族成員主張

本案申請人為何超瓊；兩名答辯人為何超賢，以及已故長房長女何超英之女蕭玫錚。

判辭指出，在何超瓊帶領下，何家4房子女於2020年6月達成家族協議，同意委任專業人士管理遺產，長房的何超賢曾參與討論。惟最終只有二房、三房和四房簽署協議，委任畢馬威會計師行的侯柏特及呂綺雯為遺產管理人。何超賢不滿上述方案，要求加入安邁顧問有限公司的杜艾迪及黃詠詩共同管理遺產。

判辭表示，在18或19名遺產受益人中，何超瓊的委任方案獲15或16人支持，何超賢的提案只獲4人支持，屬於長房的何家華和何家文對兩方提案都感滿意。法官陳嘉信認為，法庭一般優先考慮大多數家族成員的主張，不會為少數人異議而妥協，否則會釀成混亂。

官：長房需「自己代表」屬誤解

陳官提到，何超賢在誓章表示長房需要「自己的代表」，實屬誤解，因為遺產管理人不會代表任何一個受益人的陣營，有責任代表所有受益人的利益。陳官強調，上訴庭案例無說明法庭要委任遺產管理人代表不同派別，此舉無法改變分黨分派（partisan）的性質，亦有損任命獨立專業人士的原意。

遺產規模爭議不處理

對於外界關注的遺產價值，判辭指何超瓊初步評估遺產至少值17.2億元，何超賢則根據何鴻燊睡房抽屜的一疊過期文件，估算遺產價值逾110億元。陳官稱，何超賢似乎主張何超瓊嘗試隱瞞遺產規模，但何超瓊否認說法，反指家族各人不掌握遺產規模；法庭現階段處理任命方案事宜，不會解決有關爭議。

【案件編號：HCCA4042/20】