少年圖「撬牆腳」遭圍毆拍裸照 18歲男認襲擊

被告為無業的倪俊文（19歲）、18歲黎姓學生、17歲黎姓收銀員、15歲陳姓學生及17歲李姓學生。各人同被控一項普通襲擊罪，被指於前年8月4日在觀塘鴻圖樓附近後巷襲擊姓莫事主。除首被告外，4人另被控一項襲擊致造成身體傷害罪，即同日在飛鵝山襲擊莫。次被告昨日認罪。

押上飛鵝山被迫吃樹葉

事主上衣破爛的哥起疑報警

控方案情指，事主當晚約10時收到新認識的鄧姓女子信息，他應約後被帶至後巷，遭埋伏的10名男子拳打腳踢，包括5名被告。其後他們乘的士往飛鵝山，的士司機留意到事主上衣破爛，有人提醒他人不要說話，司機覺得可疑並報警。事主下車後再遭施襲，被人用手機拍攝裸照，警員到場拘捕涉案者。事主被診斷有創傷性左眼結膜下出血及頸部扭傷等。

其中一涉事者的手機片段顯示，次被告用手肘和拳頭打事主背部和頭部，第三被告踢及打事主頭部和大腿，第四被告則拳打事主頭部。在錄影會面中，次被告承認為了復仇，而拍攝事主的裸照。

【案件編號：DCCC1089/20】