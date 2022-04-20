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社署設委員會檢視兒童院舍監管 署長任主席 議員：信不迴避問責

【明報專訊】香港保護兒童會轄下童樂居被揭發多名職員涉虐兒，社署昨宣布成立兒童住宿照顧及相關服務檢討委員會，由社署署長梁松泰出任主席，全面檢視兒童住宿照顧及服務監管，並提出改善建議，料明年3月完成。有委員認為，童樂居事件除反映機構運作文化及監管出現問題，亦反映社署監管不足，認為如何完善社署監管制度是委員會重點之一。

料明年檢討完成 報告立會

社署昨稱，較早時有兒童院舍發生懷疑虐待兒童事件，引起公眾廣泛關注，為加強監管和提升服務質素，社署優先開展兒童住宿照顧及服務檢討工作。上述委員會由社署署長梁松泰出任主席，委員包括立法會議員、兒童事務專家、具相關經驗的福利機構代表、醫療及法律界專家和商界代表（見表）。

委員會將檢視兒童住宿照顧及相關服務、各類服務銜接和服務監管，確定需改善的地方並制訂可行改善措施，並提出具體建議。社署稱檢討工作本月展開，預計明年3月完成，委員會將向兒童事務委員會及立法會福利事務委員會報告檢討結果。

狄志遠盼獨立調查童樂居

委員之一、社福界立法會議員狄志遠表示，童樂居事件除反映機構運作文化及監管出現問題，也反映社署監管不足，認為如何完善社署監管制度是委員會重點之一，避免同類事件再發生，同時要檢視機構內部監管、招聘、人手培訓等。外界質疑社署監管不足而導致童樂居事件，被問由社署牽頭檢視問題會否屬「自己人查自己人」，他認為委員會有外界參與，「先行一步」以改革制度，但重申希望成立獨立調查委員會徹查童樂居事件。他說會在委員會跟進童樂居改革進展。

另一委員、工聯會立法會議員鄧家彪認為須檢視機構監管、用人、招聘等問題，亦關注社署監管是否到位、用何監管方法、派員到兒童院舍巡查清單內容等。他又關注社署「是否對機構採取無條件信任」而導致童樂居悲劇，將在委員會了解並查找不足，改善制度與政策以防範同類悲劇再發生。他認為社會十分關注童樂居事件，相信社署署長「不會迴避署方被監督及問責的需要」，童樂居事件亦將是委員會討論焦點。他表示檢討工作愈快愈好，但是次檢討範圍須花一定時間。

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