高志活：逾12公司憂報復拒運國殤柱 稱丹麥外交部助搬走 怕親來港或被拘控

國殤柱未來去向 港大:沒回應

被問港大有否與高志活商討運走國殤之柱的解決方案、有否設立限期要求高志活將國殤之柱運走、如無法運走又會如何處置國殤之柱,港大昨回覆表示,沒有進一步的回應。本報電郵高志活查詢港大曾否就其交涉作出回應,截稿前沒回覆。

去年12月22日,港大於深夜拆除國殤之柱,翌日移至港大嘉道理中心。港大校務委員會當時解釋,雕像已日久老化,且參考獨立法律意見並評估風險後,衡量大學整體利益,決定將其移走。

丹麥雕塑家高志活昨日發稿表示,丹麥外交部、律師及兩間船公司正協助將國殤之柱運走,但形容過程不容易,有超過12間運輸公司因為恐懼被中國當局報復(fear of reprisals from the Chinese authorities),拒絕協助將國殤之柱運送至碼頭。他說會嘗試所有方法,相信終有一天會成功運走國殤之柱,但時間上存在很大不確定性。

高志活去年曾稱願意到港取回雕塑,前提是當局要確保不會拘捕及起訴他;保安局當時稱不評論個別個案,指出港區國安法清楚列出4類危害國家安全罪行的元素;個人會否觸犯港區國安法,須視乎相關情况,並會根據法律處理。

高志活昨重申,曾提出親自來港運走國殤之柱,但估計將面對港區國安法拘控,加上面對新冠疫情下檢疫要求及其他障礙,相信此計劃不現實。

台灣擬6.4展3D打印國殤柱

高志活透露,台灣正準備展覽,將於今年6月4日展出以3D打印製成、8米高的國殤之柱;若疫情許可,他會到當地出席展覽並參與有關天安門事件的活動和講座。他說正在丹麥複製香港的國殤之柱,會製作多個3至4米高的雕塑,並在世界著名大學永久擺放。