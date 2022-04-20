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高志活：逾12公司憂報復拒運國殤柱 稱丹麥外交部助搬走 怕親來港或被拘控

【明報專訊】悼念北京六四事件、屹立香港大學校園逾24年的雕塑《國殤之柱》去年底被港大拆除，至今存放於石崗港大嘉道理中心近4個月。雕塑創作者高志活正設法運走國殤之柱，他昨日表示，已有逾12間運輸公司因為恐懼被中國當局報復，拒絕協助將國殤之柱運送至碼頭。他估計若親自來港運走雕塑，將面臨《港區國安法》拘控，相信做法不現實。

國殤柱未來去向 港大：沒回應

被問港大有否與高志活商討運走國殤之柱的解決方案、有否設立限期要求高志活將國殤之柱運走、如無法運走又會如何處置國殤之柱，港大昨回覆表示，沒有進一步的回應。本報電郵高志活查詢港大曾否就其交涉作出回應，截稿前沒回覆。

去年12月22日，港大於深夜拆除國殤之柱，翌日移至港大嘉道理中心。港大校務委員會當時解釋，雕像已日久老化，且參考獨立法律意見並評估風險後，衡量大學整體利益，決定將其移走。

丹麥雕塑家高志活昨日發稿表示，丹麥外交部、律師及兩間船公司正協助將國殤之柱運走，但形容過程不容易，有超過12間運輸公司因為恐懼被中國當局報復（fear of reprisals from the Chinese authorities），拒絕協助將國殤之柱運送至碼頭。他說會嘗試所有方法，相信終有一天會成功運走國殤之柱，但時間上存在很大不確定性。

高志活去年曾稱願意到港取回雕塑，前提是當局要確保不會拘捕及起訴他；保安局當時稱不評論個別個案，指出港區國安法清楚列出4類危害國家安全罪行的元素；個人會否觸犯港區國安法，須視乎相關情况，並會根據法律處理。

高志活昨重申，曾提出親自來港運走國殤之柱，但估計將面對港區國安法拘控，加上面對新冠疫情下檢疫要求及其他障礙，相信此計劃不現實。

台灣擬6．4展3D打印國殤柱

高志活透露，台灣正準備展覽，將於今年6月4日展出以3D打印製成、8米高的國殤之柱；若疫情許可，他會到當地出席展覽並參與有關天安門事件的活動和講座。他說正在丹麥複製香港的國殤之柱，會製作多個3至4米高的雕塑，並在世界著名大學永久擺放。

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