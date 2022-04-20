擬立《網絡安全法》 下半年諮詢公眾

關鍵基礎設施公司須保網絡安全

另外，政府去年11月至今年2月就更新本港版權制度諮詢公眾3個月，其間曾舉辦簡介會、網上公眾論壇，以及收到來自專業團體的62份書面意見，包括香港律師會、香港數碼娛樂協會、西九管理局、電視廣播有限公司等。昨日立法會工商事務委員會會議上，商務及經濟發展局長邱騰華表示，大部分回應者認同本港有迫切需要更新版權制度，整體上支持以2014年的條例修訂草案作為基礎，希望盡早通過修例。

邱騰華：修版權例公眾諮詢

整體撐以2014草案作基礎

多名議員關注非法串流裝置未有納入管制範圍，政府回應時重申，現時不宜在條例中引入特定條文，惟當局在條例引入版權擁有人的傳播權利後，會優化本地法律以追究相關民事或刑事法律責任，又指在普通法司法管轄區中，只有新加坡及馬來西亞制定了有關特定條文，成效有待觀察。

諮詢文件亦建議為二次創作相關的範疇，包括戲仿、評論時事等提供版權豁免。選委會界議員譚岳衡提出，有二次創作者擔心無意間侵權，促請當局提供清晰定義和使用範圍。知識產權署長黃福來回應稱，讓法庭更具彈性地演繹相關定義，有助提高使用者的保障，這在普通法制度下屬理想和可行的。