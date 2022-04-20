晤李家超 政協選委轟航班熔斷 大孖沙齊做競選顧問 包括李嘉誠李兆基

李澤鉅李家傑等入主席團

李家超是唯一特首候選人，他昨晚公布競選辦58人顧問團及90人主席團名單，獲政商界重量級人物「群星拱照」，包括各主要地產商及大企業代表。

顧問團方面，有長實集團資深顧問李嘉誠、恒地執行董事李兆基、新地主席郭炳聯等、新世界主席鄭家純、九倉董事會前主席吳光正、世衛前總幹事陳馮富珍、前港區人大吳康民等。主席團則包括長實主席李澤鉅、恒地主席李家傑、全國政協常委唐英年、行會召集人陳智思等，港大校長張翔及中大校長段崇智也在名單上（見圖）。兩名全國政協副主席董建華及梁振英則沒有加入顧問團或主席團。

未回應航班熔斷

李：通關機制不可給內地大風險

李家超連日與不同選委會面時，不少選委提及通關問題，昨日亦不例外。李家超昨回應時重申，他完成選舉工程後會展開與內地接觸的工作，並盡量令兩地制度可接通，強調機制不可帶給內地很大風險，必須有耐性。他未有回應選委對航班熔斷機制的不滿。

胡定旭說通關必須配合全民檢測，建議李家超當選後與現屆政府合作推行。胡又稱，他的外國朋友、航空公司認為現時的航班熔斷機制有很大問題，「個邏輯我真係諗唔到係乜，一班機20人，有兩人感染（新冠病毒）唔使熔斷，一班機200人，有3人感染要熔斷」。

胡定旭：熔斷「個邏輯諗唔到」

唐英年倡准抵港者家居檢疫

唐英年稱社會對通關訴求很清晰，他建議若家居條件許可，例如有獨立洗手間或足夠空間，從外地抵港者可選擇家居檢疫，其間按規定驗核酸並戴手環，他強調不反對現行7天檢疫期。他提及早前在兩會期間與另一政協黃楚標的提案，建議本港機場實施一地兩檢。

港區人大代表黃友嘉說，廣大市民基本上毋須長時間隔離檢疫才是「真通關」，認為今年不易達到，建議先放寬回港易、來港易，並檢討航班熔斷機制。另一人代雷添良認為，先與國際通關對金融業重要，建議若不能大規模通關，應先以金融業為試點，採取較開放的措施。

明報記者

（特首選舉）