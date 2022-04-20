勞處擬新職防危國安 親台工會憂關係生變

2019年11月至上月，職工會登記局共接獲4427宗工會登記申請，此前每年約15宗。勞福局副局長何啟明昨在會上稱，自2019年「黑暴」後工會登記數目大增，工作更複雜，「首席勞工事務主任（法定最低工資）」難兼任登記局工作，需增設職位監督登記。他以香港言語治療師總工會前理事涉發布漫畫煽動兒童憎恨政府為例，指有違法行動以不同名義包庇，故需加強監察。有議員詢問會否要求工會宣誓，何指宣誓涉其他部門，修例工作將由新職位帶領。

議員關注慶辛亥革命守法如何兼顧

勞聯立法會議員林振昇說，基於歷史原因，本港有親台工會慶祝辛亥革命，不少勞工界參與，關注新職位如何確保工會守法，員工又可參與活動。勞工處長孫玉菡稱，國家安全與結社自由同等重要，如有工會涉違法，新職位將蒐證。有議員質疑國安蒐證等工作應由警方國安處負責，孫指正當工會工作無問題，如有國安風險，責任則屬勞工處。親台工會「港九工團聯合總會」主席李國強表示，總會與處方關係不錯，孫玉菡去年亦有拜訪，但憂處方日後改變態度。他指《港區國安法》實施後，因擔心危及屬會，已取消慶祝「雙十節」等活動。

另外，當局擬擴闊破產欠薪保障基金的涵蓋範圍及提升特惠款項上限，何啟明稱盼今年上半年向立法會交決議案。