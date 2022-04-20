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「起底」男登報向警道歉 網罪科續查刑責

【明報專訊】有警員前年入稟高院，稱被人網上「起底」，要求涉案人移除有關資料及賠償，案中被告昨日在4份本地報章刊登道歉啟事，承認「受社會暴力事件影響在網上披露了一名服務社群逾30年的童軍領袖的警務人員身份」。據了解，該民事案已結束，被告應要求作出道歉啟事；刑事方面，案件由網絡安全及科技罪案調查科接手調查，並正諮詢律政司意見，暫未有人被捕。

「速龍」警入稟 民事案結束

市民伍灝賢昨在4份報章刊登道歉啟事，稱「現承認受社會暴力事件影響在網上披露了一名服務社群逾30年的童軍領袖的警務人員身份，並沒有考慮到會對該名警務人員造成傷害的後果」，對此作出深切反省，深感抱歉。該人承諾會尊重別人私隱，「做一位守法循規的香港市民」。

道歉啟事中提及，伍灝賢為高等法院民事訴訟第2020年第1593宗被告。翻查資料，該案原告為「速龍小隊」成員伍尚國，入稟狀指，被告伍灝賢2020年6月6日及10日在其facebook及Instagram發布原告的照片、中英文姓名、住址、在警隊及香港童軍總會的職位，意圖威嚇、侮辱或騷擾原告。原告要求法院下令被告刪除及禁止再次發布有關資料，並要求被告賠償。

警方2020年6月收到舉報，指一名23歲男子對一名警務人員「起底」，將該警員的個人資料及相片上載社交網站。其後有關個人資料於互聯網廣傳，令該警員受嚴重滋擾。

大狀：可顯悔意 官量刑會考慮

大律師陸偉雄表示，即使民事索償已終結，仍可刑事檢控，估計涉案人「心裏有數」，知道「無得打」才會刊登道歉啟事。陸偉雄又稱，道歉啟事在民事索償中常見，有機會是和解協議一部分，又或是涉案人主動作出，如為後者，即使再面對刑事檢控，啟事亦可顯示其悔意，法官在量刑時會考慮。至於賠償方面，他稱「名譽受損」較難量化，一般金額不多，估計屬象徵式賠償。

警方自2019年6月至今，共接獲超過4000宗針對司法人員、政府官員、警務人員及其家屬有關被起底的報案。截至今年3月，警方共拘捕20人，涉干犯「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」相關罪行。

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