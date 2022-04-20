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「到戶接種」首日千人登記 社署另致電20萬籲打針

【明報專訊】為提升長者新冠疫苗接種率，政府為70歲或以上人士或行動不便者提供「疫苗到戶接種服務」，昨起接受網上及電話登記，截至昨午5時有1540人登記，下周二起上門打針，工作人員會穿綠色上衣。公務員事務局長聶德權稱，政府亦會「主動出擊」，如衛生署會聯絡轄下長者健康中心未打針的會員、醫管局則透過「護訊鈴」聯絡普通科門診未接種疫苗的病人等，盼做到「針搵人」。

聶德權：先打科興 復必泰稍後安排

聶德權昨在港台《千禧年代》指出，現約有15萬名70歲或以上長者仍未接種疫苗，盼服務能提高上述市民及殘疾者的接種率，惟實際增幅需看登記人數。他續稱，社署會委託熱線中心致電20萬名領取社會保障津貼而未打針的長者和殘疾人士等，盼做到「針搵人」。聶另稱，服務初期會先安排接種科興疫苗，但若有電話登記人士想接種復必泰，政府會先記錄，稍後按需求安排。

政府發言人回覆查詢時表示，截至昨午5時，共約1540名市民完成登記。外展隊下周二（26日）起上門打針，政府發稿提醒市民，服務不會向登記接種者收取費用及轉介其他服務，工作人員上門時會穿上印有「疫苗到戶接種」字眼的綠色上衣，亦不會突然家訪，而市民讓外展隊進入住所前應先核實其身分。

外展隊不收費 人員穿綠衣

全港小學昨起可恢復半日面授課堂，政府希望在恢復面授課前，3至11歲的首劑新冠疫苗接種率可達九成；現時相關比率約為65％，聶德權形容，有關接種率起初很有「衝勁」，但接種率達到六成時面對樽頸，教育局會與學校保持緊密聯繫，當局會盡量派外展隊到校，或安排學童前往疫苗接種中心打針。

政府另一目標是於本月底將安老及殘疾院舍院友的首針接種率推高至九成，聶德權指出，整體院舍院友的首針、兩針疫苗接種率分別為72%及43%，其中安老院舍相關接種率為68%及37%，殘疾院舍相關接種率為82%及63%。

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