涉快測平台虛報陽性 3人被捕 一上載家人陽性照片獲病假 警：欺詐可囚14年

網罪科警司譚威信表示，衛生防護中心以隨機抽樣方式，為在平台上申報的市民做核酸覆核測試，至今轉介3宗個案予網罪科跟進。警方經調查後，昨日分別在天水圍、旺角及荔景拘捕25歲男運輸工人、37歲女文員及25歲女文員，3人涉上載不屬於自己快測陽性照片，警方另檢取3部手提電話。3人昨日做快速測試，結果均為陰性。

兩人用網上相片 一拒衛署覆檢

譚威信指出，該運輸工3月12日申報，其間使用其父親的身分證及網上的快測陽性照片，暫時了解他無藉此獲病假，亦並未染疫，仍在調查其動機。37歲女文員3月14日申報，獲一日病假，惟她上載的檢測陽性照片被發現為新聞圖片。

譚稱，該女子有可能在申報時曾染疫，惟申報後的核酸測試結果呈陰性，她亦拒絕再接受衛生防護中心的覆檢。25歲女文員則在3月28日上載家人的陽性照片，獲14日病假，暫時相信她沒有染疫。

警：查提供照片者

警方表示，如違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），最高可判罰款一萬元及監禁6個月；如利用虛假陽性結果騙取病假，有可能違反欺詐罪，最高可判監禁14年，警方亦會調查提供快測照片予他人上載的人。

警方又稱，政府為掌握準確個案數據及加快支援陽性患者，推出快速測試陽性申報平台，批評有人公然濫用系統，騙取隔離令放假，有關行為不負責任及浪費政府資源，警方不會姑息。

明報記者

（新冠疫情）