長假後未見反彈 防護中心：需多看數天

政府周四起放寬社交距離措施，包括恢復晚市堂食，何栢良昨在商台《在晴朗的一天出發》表示，若市民染疫剛康復或已完成基本接種，外出相對安全；若家中有同住者未完成接種，則不應一窩蜂外出堂食，避免帶病毒回家。另「疫苗到戶接種服務」昨起接受登記暫僅提供科興，何稱，以他了解政府有意上門接種復必泰，稱大量數據證復必泰有效，且3周可完成基本接種，策略上一定選復必泰。

何栢良稱，政府公布的有用疫情資訊愈來愈少，建議提高資訊透明度，如兒童感染情况備受關注，認為可公布個案年齡分佈。徐樂堅昨回應稱，當局提供資訊一向盡量透明，第五波疫情前會分析個別個案，但當個案急增較難分析，未來會繼續公布學校情况。

孔繁毅稱難長期清零 每日雙位數感染已合理

港大內科學系臨牀教授孔繁毅同一節目稱，Omicron傳染性高並廣泛傳播，難長時間維持「清零」，認為應盡力推高接種率，大幅減少重症及死亡率，將病毒傷害減至最小。他稱 ，每日個案若控制在雙位數已很合理，相信新冠病毒終會變成風土病。

另外，中央援建的竹篙灣社區隔離設施中，首階段設施昨交付本港，包括約1000間房涉約2000牀位，整個設施共約7000間房，涉約1.4萬牀位。竹篙灣餘下設施以及啟德碼頭附近和落馬洲河套區的大型社區隔離設施，預計本月至3個月內陸續交付。

（新冠疫情）