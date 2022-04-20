自修室重開 考生：應早最少一個月開放

【明報專訊】中學文憑試（DSE）周五開考，公共圖書館學生自修室隨政府放寬社交距離措施提早於昨日重開，記者昨日到新蒲崗圖書館自修室觀察，早上約10時半未見人流，僅約10名學生在內溫習。重回自修室的應屆文憑試考生稱，留家多「誘惑」難集中，一直習慣外出溫習，圖書館閉館後只好每月花千多元到坊間的收費自修室溫習，認為當局若為考生着想，應提早至少一個月重開。
有考生月花千元光顧收費自修室
重開後自修室入座率上限為一半，入場前並需向職員展示疫苗通行證及量體溫，新蒲崗圖書館自修室原有約198個座位，昨僅開放99個。記者昨早約10時半到自修室，現場只有約10名學生及數名市民，入座率僅約一成。
應屆文憑試考生梁同學昨早約11時到自修室最後衝刺，他表示，疫情時家人在家工作，為免留家時受電子設備誘惑，一直習慣到較寧靜，且免費開放的圖書館自修室溫書，圖書館自1月初起閉館後，只好每月花近千元到坊間收費自修室溫習。他說雖有經濟壓力，但為專心應試亦沒辦法；他很高興公共自修室可重開，但認為如當局為考生着想，應提早至少一個月重開自修室。
除了應屆文憑試考生，昨早亦有中五生到自修室，中五生Tom表示，以往一周會到自修室溫書兩三日，閉館打亂溫習進度，曾轉到咖啡店或留家溫習，但「屋企太舒適，咖啡店又太多人」，令他容易分心。