自修室重開 考生：應早最少一個月開放

有考生月花千元光顧收費自修室

重開後自修室入座率上限為一半，入場前並需向職員展示疫苗通行證及量體溫，新蒲崗圖書館自修室原有約198個座位，昨僅開放99個。記者昨早約10時半到自修室，現場只有約10名學生及數名市民，入座率僅約一成。

應屆文憑試考生梁同學昨早約11時到自修室最後衝刺，他表示，疫情時家人在家工作，為免留家時受電子設備誘惑，一直習慣到較寧靜，且免費開放的圖書館自修室溫書，圖書館自1月初起閉館後，只好每月花近千元到坊間收費自修室溫習。他說雖有經濟壓力，但為專心應試亦沒辦法；他很高興公共自修室可重開，但認為如當局為考生着想，應提早至少一個月重開自修室。

除了應屆文憑試考生，昨早亦有中五生到自修室，中五生Tom表示，以往一周會到自修室溫書兩三日，閉館打亂溫習進度，曾轉到咖啡店或留家溫習，但「屋企太舒適，咖啡店又太多人」，令他容易分心。

（新冠疫情）