小學促攜棒回校證陰性 教局叫停 醫生憂假陰性釀交叉感染 校方：今改查家長簽名

15宗學校呈報陽性 均沒回校

衛生防護中心昨表示接獲15宗學校呈報快測陽性，包括兩名本地小學學童快測陽性，分別讀不同學校；國際學校方面，有1名教師，另有12名同校學生快測陽性，12名學生不同班級，佔全校人數0.5％；由於驗出陽性的學生沒有回校，中心毋須特別調查。中心總監徐樂堅說，相信陽性的學生可能在家或於社區感染，首日復課暫無學生校內受感染。

教育局回覆查詢稱，昨日快測陽性個案並沒回校，反映現階段要求師生快測做法合適，可預防病毒進入校園及讓個案及早獲得診治及跟進。局方又稱，學校應確保學生每天回校前快測，並帶家長已簽署的紀錄表回校查閱。

葵青佛教林炳炎紀念學校小四至小六約300人昨晨回校。校方要求學生帶同已使用的檢測棒，向教師展示陰性結果，再棄置在垃圾桶。不少學生用透明膠袋裝起檢測棒，但有家長認為不衛生。校長李玉枝昨向本報表示，復課前一天本港錄得逾600宗新冠陽性個案，認為要用更嚴謹方法檢查，又說師生都可馬上消毒雙手，相信衛生程度可接受；惟因應教育局建議，今日會改為檢查學生家長簽名以資證明。

李玉枝表示，全校共170名學生曾染疫，均獲發一張豁免快測卡片，並列明豁免期限，持卡學生每早進校時須向教師展示。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，不建議學校要求學童帶回檢測棒，稱如果染疫學童的病毒量低，快測棒或現假陰性，擔心其他學童一旦接觸到造成交叉感染。他續稱，每款快測包裝上列明等候結果時間，但不排除逾時後，如受雜質影響會「變多條線出來」，影響準確度。

有小學校門查陰性證明照片

鰂魚涌佛教中華康山學校昨安排小五、小六兩級約250人回校。該校要求學生快測結果拍照上載網上；每名學生入校門時，教師即時檢查照片。校長馬中駿昨回覆本報時稱，當局以全校5%或個別班級10%人呈陽性，觸發暫停面授機制，認為較以往錄得一兩宗就停課來得寬鬆；相信如校內出現一宗陽性，已足以令不少家長擔心，故一旦有染疫個案，便會即時向家長公布。

荃灣商會學校昨早3級高小生、約百多人返學。校長周劍豪說，約10人未能交出快測紀錄；如發現學生有咳等病徵，會致電家長跟進。

有學生欠做快測 即場補做

該校小六生楊同學昨晨在校門被主任查詢時才發現欠做快測，解釋「根本不知此事（須快測）」，他估計自己錯過學校發放的信息。昨早同樣沒做快測的小六生曾同學，稱自己上月染疫，惟未能展示文件，校方要求她即場快測。小四生何同學有做快測，卻忘記錄在手冊和提醒家人簽名，校方後致電家人核實結果。

資助小學校長會名譽主席張勇邦昨在港台《千禧年代》表示，建議當局日後逐步放寬已接種新冠疫苗學童的快測要求，以此鼓勵未接種學生盡快打針。

明報記者

（新冠疫情）