再有抵港者隔離後驗出陽性

昨增600宗 連續5日3位數

昨日新增600宗陽性個案，是連續第5日維持3位數染疫，當中320宗為核酸檢測陽性，280宗為快速測試陽性的呈報個案，第五波累計逾118萬人染疫。

新個案包括11宗輸入個案，其中5宗在機場發現，5宗在檢疫期間確診，另外1宗在完成檢疫期後才發現染疫，是連續兩日出現類似個案，患者是15歲男童，已打兩針疫苗，4月5日與父母乘CX100航班從澳洲抵港，同一航班早前有兩宗個案在機場發現，但與男童坐不同機艙，衛生防護中心相信之前的個案與男童應無關。

男童病毒量極低 衛署料屬復陽

男童抵港後接受7日檢疫，其間核酸檢測和快速測試均呈陰性，同期檢疫酒店同層沒其他人染疫。男童結束檢疫後返回社區，至4月17日在社區檢測中心驗出陽性，Ct值為36及39，顯示病毒量極低，家人檢測陰性，衛生防護中心估計男童屬復陽，已要求化驗所提交男童樣本予中心，作病毒基因分析。

其餘輸入個案來自新加坡、澳洲、英國、德國、泰國等地，由酷航營運、4月18日由新加坡抵港的TR980航班，有兩名乘客抵港時驗出陽性，以及一名乘客未能符合指明條件，今起被禁飛至4月26日。

另外，昨日新公布17宗死亡，是2月21日之後最少，其中16宗為公立醫院新錄得個案，死者年齡介乎33至97歲，另有一宗4月17日的死亡個案滯後呈報，涉及72歲男子。

（新冠疫情）