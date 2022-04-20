百人本地團只需簽名證陰性 旅業寧「做多一步」

根據政府去年重啟有條件豁免旅行社舉辦本地團的做法，旅行社須事先簽訂「防疫承諾」，以及向旅議會登記本地行程。不過，自政府上周宣布放寬措施後，旅議會至昨晚才公布復辦本地團的指引，包括旅行社要重新簽署防疫承諾書。業界早前關注如何核查參加者的快測證明，按旅議會指引，參加者要簽署確認「已進行測試並取得陰性檢測結果」。

指引遲遲未公布 有本地團押後

香港旅遊促進會總幹事、眾輝國際旅行社營運總監崔定邦表示，其旅行社原定周四有一團逾20人的本地團出發，但因旅議會一直未公布執行細節，昨決定押後該團至周六。對於指引僅要求參加者簽署確認做了快測，崔表明屆時仍會要求導遊檢查客人出示附有日期的快測證明，若客人無法出示，會要求客人即場完成快測，「如果客人就咁簽名，咁唔好彩佢又陽性，大家就會覺得係旅行社責任」。

縱橫遊上周推出7個香港一天遊行程，其中「元朗大夫第遊」周五已可出發，縱橫遊常務董事袁振寧原擔心指引遲遲未出，此團要延後，但旅議會昨晚公布指引後，袁相信有足夠時間向議會登記行程及簽署防疫承諾書，可如期出發。他認為指引操作簡單但意義不大，「快速測試其實不在現場做，沒特別作用」。

議員：信遊客誠實簽署不瞞報

旅遊界立法會議員姚柏良認為有關安排可便利旅行社，操作上希望客人自行記錄，「無理由要導遊逐個檢查」，做法只是參考學校，相信遊客會為保障自己及他人而做檢測及誠實簽署，不會瞞報。

旅議會總幹事楊淑芬表示，上周起已與政府「趕」詳情，至昨午收到政府初稿。她說政府上月預告本月放寬社交距離措施時，曾去信要求本地遊在首輪放寬之列，惟當時不知政府提出打齊三針、使用疫苗通行證等要求，認為時間上趕急可理解。

（新冠疫情）