恢復晚市 員工每3日寫名影快測結果

食環署表示，為加強餐飲處所防疫安排並配合放寬，所有員工須每3天做一次快速測試，取得陰性結果方可進入處所。此外，所有人須遵守防疫安排，包括須持疫苗通行證、使用安心出行、遵從處所人數及場地容量限制、佩戴口罩，以及量度體溫等。

業界：逾半食肆每日快測 員工已慣

署方又表示，為應付可能增加的顧客數目，若食肆使用的流動裝置前置鏡頭靈敏度不足，可考慮善用對焦功能較強的後置鏡頭掃描顧客疫苗接種紀錄，並按需要設置多部流動裝置，同步為多名顧客掃描針卡。

稻苗飲食專業學會第一副主席江志恒表示，學會代表有出席研討會，會方認為措施容易遵從。他說，目前本港每天確診數字仍維持3位數，食肆有必要遵守措施，而目前逾半食肆已要求員工每天做快測，因此食肆及員工早已習慣。他說當局昨亦提到已推出康復者二維碼，提醒業界更新「安心出行」應用程式至最新版本。

江志恒稱，基於成本，一般食肆只設一部掃描針卡裝置，但員工有兩手準備，如裝置鏡頭未能掃描，會拿另一部裝置協助，料不會有問題。他形容業界對恢復晚市堂食準備已久，將配合各項新措施。

（新冠疫情）