康復者二維碼代針卡 可用180日 有市民稱平台「無紀錄」 致電衛署留言滿

本港第五波疫情下已有逾118萬人染疫，政府提早在疫苗通行證進入下一階段前推出「康復紀錄二維碼」，康復者可在電子疫苗接種及檢測紀錄系統、「智方便」或最新版本的「醫健通」應用程式，登記資料後下載二維碼（見圖）。

資科辦料流量高也不會「大塞車」

副政府資訊科技總監黃志光表示，估計登記系統每分鐘可處理數以萬計流量，並有「排隊」安排，即使流量很高，相信都不會「大塞車」。他又說，「安心出行」應用程式昨已更新，可儲存康復紀錄二維碼，有效時會有藍色框，若該二維碼已過期，會有紅色框，市民可根據顏色知道是否符合疫苗通行證的要求。

康復紀錄二維碼由康復起計180日有效，「康復日期」為驗出陽性後第14日，有入院者則以出院日作為康復日期。在康復紀錄二維碼有效期間，康復者無論有否打針，都可用該二維碼代替疫苗接種紀錄，進入須使用疫苗通行證的處所。

衛署籲打針 最快康復後28日

不過，衛生防護中心呼籲康復者按科學委員會建議的間距打針，徐樂堅說：「疫苗通行證下（康復紀錄）二維碼有效期6個月，是否等於6個月可以不打針，是兩個不同概念，如市民想保障自己，科學委員會（建議）好清楚，康復後最短28天可以打下一針……但進入處所和保障自己是兩碼子事，希望市民留意，不是代表取得二維碼，這半年就完全不需要考慮打針，都要保障自己，到頭來都要打後續的第2、3針。」

本報記者昨嘗試在平台登記取得康復紀錄二維碼，填入身分證號碼、身分證簽發日期、出院或陽性檢測結果日期的月份後，便會獲得二維碼。不過，有康復者表示在平台登記資料後，顯示找不到紀錄，致電衛生署熱線，只聽到錄音表示留言信箱已滿，「無法接受留言，請稍後再試，多謝」。

徐樂堅：無紀錄或用錯身分文件

昨日疫情記者會上，被問及為何有市民在平台填寫資料後顯示沒紀錄，徐樂堅表示，康復紀錄二維碼對象為在衛生署有確診紀錄的市民，系統內已有逾118萬染疫者紀錄，若在平台找不到紀錄，有可能康復者染疫時使用另一身分證明文件登記，例如當時用護照登記，現時用身分證嘗試取得二維碼，就有可能找不到資料。若平台顯示沒紀錄，衛生署或要調查，市民可致電或電郵衛生署查詢（見問答表）。

明報記者

（新冠疫情）

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