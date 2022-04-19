Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
港聞
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
特首選舉
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
港聞
2022年4月19日星期二
港聞二
疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
尊子漫畫
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
尊子漫畫
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
prev
next