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灣區手記：千里碼／文：尚東美

【明報專訊】前陣子有晚遇到一個深圳朋友，一見面他就向我大吐苦水，因為他的健康碼突然黃了。

若在深圳疫情爆發、全市多區封控下，突然黃碼其實也不是什麼值得驚訝的事，反正只要去指定檢測站做核酸，結果陰性便會轉回綠碼，但奇就奇在這個深圳朋友從春節後就一直留在廣州，沒回過深圳。

人在廣州 被當在深圳

朋友說，其實深圳爆疫期間，他已幾乎天天收到手機短訊及街道辦電話，要他去做核酸，「我也解釋了不知多少次我不在深圳」。然後因為深圳公布新措施，封控區域內的居民如3日內不做核酸，就會轉黃碼，碰巧這個朋友深圳登記住所那片區域被封控了，雖然他在廣州期間既做過多次核酸，出入場所又有「嘟」過健康碼，系統信息肯定有充分證明他人不在深圳，但偏偏在深圳那邊街道辦的紀錄中，卻仍然當他人在深圳去處理，結果認為他沒有依規定期限去做核酸，就把他給黃了。

作為全國系統的健康碼，按理與防疫有關的部門應能掌握所有資料，而不會出現這種千里轉黃碼的情况，但顯然朋友的遭遇，正好說明了什麼大數據、雲儲存，在部門資訊不互通之下變得毫無意義。要知道，還好這個朋友當時在廣州家中發現被黃了，萬一是在外面，隨時驚動廣州這邊的政府人員，以為又有確診風險。

最令朋友生氣的是，被黃了之後他打電話去街道辦、深圳防疫中心等解釋都沒法解決問題，「接電話的還堅持要我回去深圳做核酸，都不知好嬲還是好笑」，結果他託朋友親自去到街道辦直接找主任申訴，才還了個綠碼給他，但也為此白白擾攘了一個下午。

文：尚東美

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