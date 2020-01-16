大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰

較國內成熟經濟集群吸引力弱

報告指出，大灣區許多公司正面臨商業和技術創新關鍵人才緊缺的問題，原因是創新科技公司從中長期發展來看，增長勢頭強勁，但人才供給卻相對滯後。內地高端和創新科技人才以往集中在北京、上海和杭州。雖然大灣區未來可望引領中國的創新科技發展，但現時相較於中國其他成熟的經濟集群，大灣區對研發人才的吸引力仍較弱。

薪酬缺競爭力 法規差異致管理複雜

報告亦發現，因應本地人才緊缺，境外來華企業在開拓大灣區市場時，需要從總部調動關鍵人才到大灣區，協助企業在當地管理監督、宣貫企業價值觀及傳遞品牌與營運知識。然而為了吸引和發展合適的人才到大灣區工作，企業需解決個稅差異、住宿、醫療等配套，以及薪酬待遇缺乏競爭力等關鍵問題。

安永表示，這些境外來華企業在大灣區發展面臨的人才問題，包括難以找到既認同企業價值觀和文化，同時又深入了解大灣區市場的人才，令建立一支由國際化人才和本地人才融合的領導團隊成為首要難題；此外，內地科技巨頭的吸引力正超越海外品牌，加上外企不熟悉本地常用招聘渠道，也使吸納本地人才存在困難；再者，大灣區包含香港、澳門和內地3個司法管轄區，勞動法規、政府政策有所不同，使得人才管理更趨複雜。

安永建議，外企要針對大灣區內不同市場需求，度身定制薪酬制度，以吸引和保留本地員工及總部派駐人才；同時要培養內部人才，包括聘用具有香港或海外教育背景的內地人，以建立可持續的人才梯隊。此外，派駐大灣區的管理層對大灣區業務擴張有不可或缺作用，但崗位調動和長期外派帶來的挑戰往往被低估，導致外派人員承受巨大壓力，企業應給予支援，而不是甩手不管。