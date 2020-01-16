大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰

【明報專訊】四大會計師行之一的安永上月底發表一份有關大灣區人才的報告指出，大灣區發展規劃綱要提出3年，人才仍是一大緊迫挑戰。
較國內成熟經濟集群吸引力弱
報告指出，大灣區許多公司正面臨商業和技術創新關鍵人才緊缺的問題，原因是創新科技公司從中長期發展來看，增長勢頭強勁，但人才供給卻相對滯後。內地高端和創新科技人才以往集中在北京、上海和杭州。雖然大灣區未來可望引領中國的創新科技發展，但現時相較於中國其他成熟的經濟集群，大灣區對研發人才的吸引力仍較弱。
薪酬缺競爭力 法規差異致管理複雜
報告亦發現，因應本地人才緊缺，境外來華企業在開拓大灣區市場時，需要從總部調動關鍵人才到大灣區，協助企業在當地管理監督、宣貫企業價值觀及傳遞品牌與營運知識。然而為了吸引和發展合適的人才到大灣區工作，企業需解決個稅差異、住宿、醫療等配套，以及薪酬待遇缺乏競爭力等關鍵問題。
安永表示，這些境外來華企業在大灣區發展面臨的人才問題，包括難以找到既認同企業價值觀和文化，同時又深入了解大灣區市場的人才，令建立一支由國際化人才和本地人才融合的領導團隊成為首要難題；此外，內地科技巨頭的吸引力正超越海外品牌，加上外企不熟悉本地常用招聘渠道，也使吸納本地人才存在困難；再者，大灣區包含香港、澳門和內地3個司法管轄區，勞動法規、政府政策有所不同，使得人才管理更趨複雜。
安永建議，外企要針對大灣區內不同市場需求，度身定制薪酬制度，以吸引和保留本地員工及總部派駐人才；同時要培養內部人才，包括聘用具有香港或海外教育背景的內地人，以建立可持續的人才梯隊。此外，派駐大灣區的管理層對大灣區業務擴張有不可或缺作用，但崗位調動和長期外派帶來的挑戰往往被低估，導致外派人員承受巨大壓力，企業應給予支援，而不是甩手不管。