兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂

兩名無業被告依次為李惠朝（34歲）及劉繼成（62歲），同被控於今年4月14日，在賈炳達道61號地下「Man Kee BBQ & Thaifood」外，意圖使女子Sangthong Nukai身體受嚴重傷害，而非法及惡意向該女子淋潑腐蝕液體，造成她後頸及背部二級化學灼傷。

提堂者未申保釋 還押候訊

李惠朝昨被解押上庭應訊，控方反對其保釋，他沒有保釋申請，繼續還押。因留院而未有到庭的劉繼成，將於4月22日或更早的出院日被帶到九龍城裁判法院，其間交由警方看管。

事發於上周四晚9時許，一名男子踏單車經過涉事串燒店時向店舖淋潑腐蝕液體，受傷5人包括兩名女店員、一名婦人及兩男童。據了解，案件疑涉非法賭檔金錢糾紛。該店上月曾被縱火，無人受傷；串燒店東主去年亦曾被人淋腐液，警方事後拘捕23歲男子，初步相信有關案件均涉同一原因。

【案件編號：FLCC 399/22】