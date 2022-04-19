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羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做

【明報專訊】人稱「祥仔」的路向四肢傷殘人士協會副主席羅偉祥上月離世，終年58歲，他生前患有先天嚴重痙攣，但突破身體障礙，追求自主並為殘疾者爭取權益，臨終前仍記掛同路人。路向四肢傷殘人士協會主席嚴楚碧昨日在羅的喪禮表示，祥仔臨終前表示「仲有好多嘢未做」，仍希望可為殘疾者做得更多。嚴楚碧說：「阿祥，放心啦，我哋一定會將你呢份精神及心願繼續實踐落去。」

兄抱下樓 11歲首看街景

靠母背着來回特殊校

羅偉祥的喪禮昨早在將軍澳聖安德肋堂舉行，採用天主教儀式，其間播放片段回顧其一生。祥仔出生時在母親體內缺氧一分鐘，導致四肢癱瘓，至11歲時由哥哥抱着下樓時，才首次落街看到街景及首嘗紅豆冰；12歲才有機會到特殊學校寄宿讀書，當時家中沒輪椅，要靠母親每周末背着他由港島返回深水埗。

祥仔求職處處碰壁，但沒放棄，終在工場找到工作，後來一度成為全職保險從業員。他1996年加入路向四肢傷殘人士協會，曾任主席，多年來出席政府會議及不同場合，為殘疾者爭取權益。

信殘疾人可社區就業

成首名嚴重殘疾保險員

嚴楚碧致辭時說，祥仔相信即使是嚴重殘疾，都可以有權利、尊嚴及自主生活，其故事打動及勉勵很多人，他在不平凡的生命創造不一樣的奇蹟。

嚴楚碧憶述祥仔「好鍾意玩」，喜歡去旅行接觸新事物，不會因身體局限而阻礙對生活的追求，最令她敬佩的是祥仔年輕時走出社區，成為當時首個有嚴重殘疾的保險從業員，「因為他認為殘疾人士可以在社區就業」。

推生命教育工作社企培訓

嚴說，祥仔在協會推動生命教育工作及社企培訓，又走訪學校勉勵年輕人，而平日不論多麼長途跋涉，他都會參加對外的會議，不會錯過每個代表殘疾者與社會溝通的機會。公務員事務局長聶德權昨亦到場悼念祥仔，他在facebook提到大會出版名為《阿祥奇遇記》的書，祥仔寫道：「我是羅偉祥，我是一個幸運的人。」

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