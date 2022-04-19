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19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲

【明報專訊】警方上周一連5日行動，瓦解了一個非法收數集團，共拘捕12人，包括19歲主腦及11名未成年男女，涉及多宗「淋紅油」追債案，被捕者年紀最小13歲。

上周一下午2時，有保安報案稱，沙田小瀝源路一住宅單位遭淋紅油刑毁，警員接報到場，於附近截獲兩名可疑少年，分別13及17歲，並在兩人身上搜出兩個盛載紅油的紙杯，相信與案有關，將兩人拘捕。警方相信事件與一個活躍沙田區、利用青少年非法收數的集團有關，其後在上周二至五再拘捕多10名青少年，年齡14至19歲，涉嫌與區內4宗「串謀刑事毁壞」案件有關。

檢盛載紅油紙杯 涉淋油追債

反三合會行動組督察黎俊龍表示，被捕11男1女當中，部分人有三合會背景，當中一名19歲男子疑為集團主腦，其餘11人為受招攬收數的18歲以下少年，包括10名學生，涉干犯「串謀刑事毁壞」及「管有任何物品意圖摧毁或損壞財產」。行動中，警方檢獲盛載紅油的紙杯、疑犯案發時身穿衣物及手提電話。黎相信已瓦解該集團，將調查涉事財務公司，不排除更多人被捕。

黎解釋，財務公司會聘用中介人公司代勞收債，後者多具三合會背景；中介人再於社交平台以數百至1000元招攬青少年滋擾欠債人寓所，包括張貼收數信及淋紅油等。

沙田警區署理總督察（刑事）林雅思表示，該警區於2021年接獲1271宗非法收數案，即平均每日3宗；今年首3個月錄得217宗。她表示，青少年受金錢利誘及朋輩影響犯案，疫情下毋須上學有更多空餘時間，易於社交平台被引誘犯案。該警區由去年起推行「天網計劃」，成立即時通報機制與區內物業管理及保安員保持聯繫，以打擊非法收數等罪案。

相關字詞﹕淋紅油

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