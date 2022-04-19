大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半

13歲少年被拘 藏33包可卡因

警方表示，去年涉及毒品的案件有3532宗，較前年的2770宗增加約28%。其中被捕的10至20歲青少年，由前年的472人升至去年的624人，上升約32%。毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，年輕人一般被朋友招攬吸毒或販毒，販毒集團利用他們的「搵快錢」心態，指派他們擔當派貨人或管理貨倉。她說去年因販毒被捕者最年輕13歲，其中一宗發生在去年11月，一名報稱中一學生的13歲男童，在深水埗區遭截停搜查，警方在他身上搜到33包、共重11克可卡因。

另外，警方亦發現近年有人利用智能櫃交易毒品，將透過智能櫃追查販毒集團的倉庫。

有因情困吸食 脫髮牙肉萎縮

22歲的阿橙（化名）去年因感情問題情緒低落，有朋友向她免費提供大麻，她認為「反正都唔開心，試吓先又有乜所謂」。首次接觸大麻，她形容「好開心，好似乜嘢都放低晒」，自此每周吸食4至5次，一度持續約3個月。從事飲食業的她，吸食大麻後「暴瘦」15公斤，出現脫髮、牙肉萎縮、手震，「平日工作時揸刀揸鑊，一隻手做到的事情，現在卻要雙手協助」。

阿橙又稱，有家人因吸食可卡因欠債，自己在不知情下成為擔保人，結果屋企遭追債被淋紅油，令她開始怪責自己吸食大麻後成為最討厭的人。她開始覺得吸食大麻「好傻、好無意思」，「清醒後變得唔開心，好似返咗嚟地獄」，遂於年初戒吸大麻。她呼籲年輕人要為個人行為負責，不能認為「後生就係大晒」，「後生並非藉口」。

香港中文大學醫學院精神科學系教授鄧偉光表示，每3個吸食大麻者，有一人上癮。他說部分精神科疾病較易在大麻吸食者身上找到，如大麻吸食者思覺失調發病率較普通人高2至4倍。他表示，目前沒有藥物協助戒大麻，只能透過心理和社交治療，但有三成人戒掉後會再重新吸食。

吸大麻者思覺失調發病率高4倍

香港遊樂場協會社工司徒錦燊表示，戒掉大麻需時可由數月至數年不等。他建議家長從「望、聞、問、切」4個方面，留意子女有否吸食或販賣大麻的危機。他說「望」指觀察子女平日與什麼人接觸，及追蹤什麼社交平台，亦要留意子女會否變得富有，舉例突然買新手機。「聞」是留意子女身上有否鼠尾草、燒焦豬油味。「問」指多與子女溝通，而非責罵；並須「切」身處地了解子女感受，有需要亦可尋找不同機構協助「切」入問題。

警方本月會以「打擊青少年販毒及大麻」為主題，推動宣傳及教育活動，包括製作微電影，訪問一名20歲在囚女子，講述15歲時因販賣20公斤可卡因，被判17年半監禁的心路歷程。