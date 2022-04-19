港聞

港聞二

大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半

【明報專訊】警方去年接獲953宗涉大麻案件，較前年上升約37%，其中21歲以下被捕者有257人，增幅約35%，反映吸食和販賣大麻有年輕化趨勢。另外，警方留意到有人利用智能櫃交易毒品，將透過智能櫃反向追查販毒活動。

13歲少年被拘 藏33包可卡因

警方表示，去年涉及毒品的案件有3532宗，較前年的2770宗增加約28%。其中被捕的10至20歲青少年，由前年的472人升至去年的624人，上升約32%。毒品調查科情報組警司李蔚詩表示，年輕人一般被朋友招攬吸毒或販毒，販毒集團利用他們的「搵快錢」心態，指派他們擔當派貨人或管理貨倉。她說去年因販毒被捕者最年輕13歲，其中一宗發生在去年11月，一名報稱中一學生的13歲男童，在深水埗區遭截停搜查，警方在他身上搜到33包、共重11克可卡因。

另外，警方亦發現近年有人利用智能櫃交易毒品，將透過智能櫃追查販毒集團的倉庫。

有因情困吸食 脫髮牙肉萎縮

22歲的阿橙（化名）去年因感情問題情緒低落，有朋友向她免費提供大麻，她認為「反正都唔開心，試吓先又有乜所謂」。首次接觸大麻，她形容「好開心，好似乜嘢都放低晒」，自此每周吸食4至5次，一度持續約3個月。從事飲食業的她，吸食大麻後「暴瘦」15公斤，出現脫髮、牙肉萎縮、手震，「平日工作時揸刀揸鑊，一隻手做到的事情，現在卻要雙手協助」。

阿橙又稱，有家人因吸食可卡因欠債，自己在不知情下成為擔保人，結果屋企遭追債被淋紅油，令她開始怪責自己吸食大麻後成為最討厭的人。她開始覺得吸食大麻「好傻、好無意思」，「清醒後變得唔開心，好似返咗嚟地獄」，遂於年初戒吸大麻。她呼籲年輕人要為個人行為負責，不能認為「後生就係大晒」，「後生並非藉口」。

香港中文大學醫學院精神科學系教授鄧偉光表示，每3個吸食大麻者，有一人上癮。他說部分精神科疾病較易在大麻吸食者身上找到，如大麻吸食者思覺失調發病率較普通人高2至4倍。他表示，目前沒有藥物協助戒大麻，只能透過心理和社交治療，但有三成人戒掉後會再重新吸食。

吸大麻者思覺失調發病率高4倍

香港遊樂場協會社工司徒錦燊表示，戒掉大麻需時可由數月至數年不等。他建議家長從「望、聞、問、切」4個方面，留意子女有否吸食或販賣大麻的危機。他說「望」指觀察子女平日與什麼人接觸，及追蹤什麼社交平台，亦要留意子女會否變得富有，舉例突然買新手機。「聞」是留意子女身上有否鼠尾草、燒焦豬油味。「問」指多與子女溝通，而非責罵；並須「切」身處地了解子女感受，有需要亦可尋找不同機構協助「切」入問題。

警方本月會以「打擊青少年販毒及大麻」為主題，推動宣傳及教育活動，包括製作微電影，訪問一名20歲在囚女子，講述15歲時因販賣20公斤可卡因，被判17年半監禁的心路歷程。

上 / 下一篇新聞

疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
灣區手記：千里碼／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛