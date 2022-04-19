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駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕

【明報專訊】警員昨日零時許在馬料水公眾碼頭公廁對出，發現一名男子駕駛電動滑板車，遂示意對方停下，男子疑收掣不及撞向警員，兩人雙雙倒地受傷，送院治理。男子涉嫌危險駕駛等7宗罪被捕。

涉危駕、無牌、無戴頭盔等

涉案25歲姓郭男子涉7項罪名被捕，包括危險駕駛、駕駛時沒有有效駕駛執照、駕駛未有登記及未持牌車輛、沒有第三者保險而使用車輛、駕駛電單車時沒有戴上認可防護頭盔、無明顯需要而在行人路上策騎或駕駛、未能出示身分證明文件。警方已檢走涉事電動滑板車調查。

涉事電動滑板車為小米「電動滑板車Pro2」，售價3299元，最高時速為每小時25公里，電池容量474Wh。根據運輸署網站，在行車道、行人路及單車徑上使用「電動可移動工具」如電動滑板車、電動單輪車、電動平衡車、電動滑及電動單車等，均可能違反《道路交通條例》或其他相關法例。

運署第二季擬再試驗准領牌者行駛

運輸署去年1及2月曾推試驗計劃，讓持有駕駛執照的市民於登記後在指定範圍內駕駛相關工具。經去年試驗後，運輸署初步認為電動移動工具於行駛速度、重量及闊度等限制下，表現與一般單車相若，故認為電動移動工具與單車共同使用單車徑基本上安全。運輸署暫定今年第二季起再推行為期6個月試驗，而用作試驗的電動移動工具須獲運輸署發出許可證，具有效照明、制動和停車裝置等，另參與者亦須佩戴頭盔、不可超過時速25公里等。

相關字詞﹕電動滑板車

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