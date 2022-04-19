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單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔

【明報專訊】立法會一項研究顯示，去年香港的單車意外達2994宗，為最少20年來新高，或與爆發疫情後更多市民騎單車消閒有關。文件透露，運房局正再次研究立法規定佩戴單車頭盔的可行性，7月將諮詢立法會交通事務委員會。有立法會議員認為，單車意外成因與有否戴頭盔沒太大關係，當局更應檢視單車徑設計。

運房局逾10年前亦曾研究規定佩戴單車頭盔。局方2011年表示，強制佩戴頭盔「並非國際間普遍採用的做法」，透過宣傳鼓勵騎單車者自願戴頭盔較為實際可行。立法會的研究透露，運房局將於7月向立法會交通事務委員會匯報有關規定佩戴單車頭盔的研究結果。立法會交通事務委員會的待議事項顯示，7月其中一項議程包括佩戴安全頭盔規定的立法建議。

去年508重傷8死 疑疫情多騎車消閒

研究提到，本港單車意外數字在2011至2019年間累計下跌26%，但隨後大幅反彈72%至去年2994宗，共造成508人重傷及8人死亡；而在2020至2021年間，有77%傷亡的騎單車者沒戴頭盔。研究提到，意外增加或與爆發疫情後更多市民騎單車消閒有關，而他們往往沒足夠安全意識和路面經驗。

研究引述運輸署2014年發表的交通習慣調查，顯示九成受訪者贊成強制戴單車頭盔，在受訪的騎單車者當中，71%認為強制戴頭盔不會削弱他們踏單車的意欲，但亦有約四分之一表示會因而減少踏單車。

議員稱更應檢視單車徑設計

民建聯立法會議員陳恒鑌說，單車意外成因與戴頭盔並沒太大關係，反而更受單車徑設計影響，例如不少單車徑路口交接位的欄杆太密、路段太窄等，令單車更易相撞，單是檢視需否強制戴頭盔不能減少意外，「不會戴了頭盔就沒意外」，認為局方應一併研究單車徑設計。陳恒鑌認為若單車徑人流多，初學者不熟路段，亦可能增加意外，建議政府短期內在意外「黑點」加強宣傳。

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