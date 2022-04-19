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雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污

【明報專訊】大埔林村河下游一段逾兩公里長河道昨日染藍，有區議員稱，區內梅樹坑遊樂場與大埔花園交界河道有藍色污水由雨水渠流入河道，疑是非法排放，促環保署調查及執法。環保署稱正循雨水渠網絡調查，初步懷疑染色水源來自大埔花園一帶，會繼續巡查及抽取水樣本化驗，如有足夠證據會執法。有環團指暫無法確定污水成分，提醒市民暫不要進食在該河道釣到的魚。

環署疑來自大埔花園一帶 有證據會執法

環保署昨晚表示，昨早收到多名市民投訴林村河水變色，隨即派員到場調查，發現色水經梅樹坑遊樂場附近的雨水渠口排入林村河，該排放於下午1時前已停止。渠務署昨晚回應稱，昨日上午接獲有關報告，隨即派員協助相關部門調查，包括打開附近雨水沙井蓋視察，相關部門正繼續調查。

有大埔居民昨早發現，大埔廣福橋對出一段林村河染成淺藍色，有網民形容為「藍色的林村河」，亦有不少網民留言懷疑涉非法排放，擔心河水被污染，引致大量魚類死亡。現場所見，被染藍的一段林村河水質渾濁，沒傳出臭味，河中仍見有魚，亦有不少鷺鳥在河邊棲息。昨日傍晚河水藍色漸退。

區議員：難查源頭 投訴多不了了之

大埔區議員劉勇威在社交媒體發文稱，估計事件與區內泳池工程使用藍色油漆有關，後來收到街坊通知，於大埔花園與梅樹坑公園交界的一段林村河，見到有藍色液體從河道旁邊的雨水渠流出，懷疑是污水源頭。他說林村河不時有懷疑非法排放，過去向環保署投訴後，因未能追查源頭結果而不了了之，冀署方加強執法，以收阻嚇。環保署昨晚稱，有色的水來自大埔花園一帶而非大埔泳池。

環團籲停食河魚

綠色力量總監鄭睦奇表示，林村河上游具有高度生態價值，下游雖被石屎覆蓋，但部分河道兩旁有綠化，仍有一定生態。他最近發現該段河道有大量烏頭出沒，提醒市民暫時停止食用在林村河下游釣到的魚，因有可能被污染。他說，翻查資料顯示該段變藍的林村河並非位於集水區，但本身是河道，不應排放污水，惟河道旁邊有大量民居，不排除有人誤解河道是「坑渠」。他認為政府除監察非法排放，亦要加強教育市民認識河道功能。

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