雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污

環署疑來自大埔花園一帶 有證據會執法

環保署昨晚表示，昨早收到多名市民投訴林村河水變色，隨即派員到場調查，發現色水經梅樹坑遊樂場附近的雨水渠口排入林村河，該排放於下午1時前已停止。渠務署昨晚回應稱，昨日上午接獲有關報告，隨即派員協助相關部門調查，包括打開附近雨水沙井蓋視察，相關部門正繼續調查。

有大埔居民昨早發現，大埔廣福橋對出一段林村河染成淺藍色，有網民形容為「藍色的林村河」，亦有不少網民留言懷疑涉非法排放，擔心河水被污染，引致大量魚類死亡。現場所見，被染藍的一段林村河水質渾濁，沒傳出臭味，河中仍見有魚，亦有不少鷺鳥在河邊棲息。昨日傍晚河水藍色漸退。

區議員：難查源頭 投訴多不了了之

大埔區議員劉勇威在社交媒體發文稱，估計事件與區內泳池工程使用藍色油漆有關，後來收到街坊通知，於大埔花園與梅樹坑公園交界的一段林村河，見到有藍色液體從河道旁邊的雨水渠流出，懷疑是污水源頭。他說林村河不時有懷疑非法排放，過去向環保署投訴後，因未能追查源頭結果而不了了之，冀署方加強執法，以收阻嚇。環保署昨晚稱，有色的水來自大埔花園一帶而非大埔泳池。

環團籲停食河魚

綠色力量總監鄭睦奇表示，林村河上游具有高度生態價值，下游雖被石屎覆蓋，但部分河道兩旁有綠化，仍有一定生態。他最近發現該段河道有大量烏頭出沒，提醒市民暫時停止食用在林村河下游釣到的魚，因有可能被污染。他說，翻查資料顯示該段變藍的林村河並非位於集水區，但本身是河道，不應排放污水，惟河道旁邊有大量民居，不排除有人誤解河道是「坑渠」。他認為政府除監察非法排放，亦要加強教育市民認識河道功能。