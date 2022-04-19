病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥

林志釉促政府釐清哪款是免註冊物資

林志釉表示，中成藥註冊制度就是為了確保藥物的安全品質，若有中成藥出現問題，政府能追蹤、收回有關批次。不過如果有中成藥沒有註冊，亦不是由中央政府提供，但在香港市面出售，則可能引致安全隱患，例如市民或買到假藥，影響抗疫，甚至損害健康。他認為政府應該清晰列明，現時獲豁免註冊的援港中成藥的牌子、包裝，以及廠商名稱，讓市民有足夠資訊判別，同時相關部門應該採取行動，遏止市面上售賣不明來歷中成藥。

非法售未註冊中成藥屬刑事 最高囚兩年

根據1999年通過的《中醫藥條例》，任何人不得銷售、進口或管有沒註冊的中成藥，不過條例亦有列明特定情况下可提供豁免，包括以教育或科研為目的需要有關中成藥；批發商為轉出口而進口；持有效證明者作臨牀試驗及藥物測試之用，或中醫師為醫治病人的某些情况，包括為個別病人合成中成藥或委託藥廠製造中成藥。

根據《中醫藥條例》，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥。《藥劑業及毒藥條例》則訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或中成藥均屬刑事罪行，每項罪行最高可判罰款10萬元及監禁兩年。

（新冠疫情）