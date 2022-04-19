港聞

港聞一

病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥

【明報專訊】政府就中央提供的抗疫中成藥，豁免按《中醫藥條例》註冊，不過未有明確回應是否包括市面出售的內地版「連花清瘟膠囊」。香港病人政策連線主席林志釉表示，擔心有人利用毋須註冊的安排「魚目混珠」，向市民售賣假藥，認為政府有責任釐清哪款中成藥是援港物資，並獲得豁免註冊，幫助市民認清藥物來源。

林志釉促政府釐清哪款是免註冊物資

林志釉表示，中成藥註冊制度就是為了確保藥物的安全品質，若有中成藥出現問題，政府能追蹤、收回有關批次。不過如果有中成藥沒有註冊，亦不是由中央政府提供，但在香港市面出售，則可能引致安全隱患，例如市民或買到假藥，影響抗疫，甚至損害健康。他認為政府應該清晰列明，現時獲豁免註冊的援港中成藥的牌子、包裝，以及廠商名稱，讓市民有足夠資訊判別，同時相關部門應該採取行動，遏止市面上售賣不明來歷中成藥。

非法售未註冊中成藥屬刑事 最高囚兩年

根據1999年通過的《中醫藥條例》，任何人不得銷售、進口或管有沒註冊的中成藥，不過條例亦有列明特定情况下可提供豁免，包括以教育或科研為目的需要有關中成藥；批發商為轉出口而進口；持有效證明者作臨牀試驗及藥物測試之用，或中醫師為醫治病人的某些情况，包括為個別病人合成中成藥或委託藥廠製造中成藥。

根據《中醫藥條例》，任何人不可銷售、進口或管有未經註冊的中成藥。《藥劑業及毒藥條例》則訂明，所有藥劑製品均須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可合法於市面售賣，非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或中成藥均屬刑事罪行，每項罪行最高可判罰款10萬元及監禁兩年。

（新冠疫情）

相關字詞﹕新冠疫情

上 / 下一篇新聞

疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
灣區手記：千里碼／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛