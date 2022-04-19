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未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴

【明報專訊】第五波新冠疫情爆發以來，「連花清瘟膠囊」成為巿面熱門中成藥，亦是其中一款中央捐港抗疫物資。市面除有售香港註冊的「連花清瘟膠囊」，亦出現其他版本，衛生署2月曾檢獲兩款未經註冊「連花清瘟膠囊」，本報記者發現當中一款現仍在各區廣泛發售，食衛局未明確回應該版本的「連花清瘟膠囊」是否獲豁免註冊而可在市面發售。香港代理泉昌表示，政府從沒豁免內地版，又稱本地中成藥註冊制度有20年歷史，如內地版獲豁免是「自打嘴巴」。海關首3月檢獲約4.7萬粒沒有有效許可證進口的「連花清瘟膠囊」。

明報記者 陳亦瀅 鄭凱文

衛署2月檢獲 指或致健康風險

現時在港註冊的「連花清瘟膠囊」，包裝盒以白、綠色為主，配以紅色繁體字，盒上印有「中成藥註冊編號：HKC-18059」和「香港代理：泉昌有限公司」。另一款較常在市面見到的內地版本，未有在港註冊，包裝以藍、白色為主，配以黑色簡體字「连花清瘟胶囊」，兩個版本均由石家莊以嶺藥業股份有限公司出品。根據政府公布，衛生署2月底突擊搜查多區藥店，檢獲兩款未經註冊「連花清瘟膠囊」，其中一款與上述內地版本相同，當時衛生署發言人表示，未經註冊藥品的安全、品質及成效均未經證實，可能對公眾健康構成風險，惟當時未接獲相關不良反應報告。

本報記者上月起至昨日，先後在中上環、旺角、深水埗等多區發現有藥房和小販出售內地版本「連花清瘟膠囊」，價錢由20至50元不等，亦有藥房同時出售兩個版本。有藥房店員聲稱，內地版本成效較佳，只是當中部分藥品成分未能在港註冊，而世界各地主要售賣內地版本，因此他們亦有售賣。

泉昌有限公司董事副總經理黃楚恒回應本報查詢表示，得悉有菜檔、地攤、小販亦售賣內地版「連花清瘟膠囊」，估計不是從正常銷售渠道進口。被問到政府有否就豁免內地版本事宜商討，他表示沒有，並稱只知政府從來沒有豁免內地版，強調香港中成藥註冊已有20多年歷史，如內地版獲豁免屬自打嘴巴。他說只能教育消費者如何分辨兩者，但亦指出兩個版本的藥方相同。

陳肇始月初稱中央供港抗疫中成藥免註冊

對於政府是否已豁免內地版本「連花清瘟膠囊」註冊、有否與代理商溝通，本報3月13日起曾兩度向食衛局查詢，該局未有回應。食衛局長陳肇始本月初回應立法會議員嚴剛的書面質詢時，稱政府就中央提供的抗疫中成藥作出特別安排，毋須按本地法律註冊，又稱這些中成藥來源和品質有保證，並呼籲市民應從聲譽良好和可靠的商戶或團體，購買或取得抗疫中成藥。

本報隨後再向該局查詢，市面發售的內地版本「連花清瘟膠囊」是否亦獲豁免、內地供港物資的「連花清瘟膠囊」屬哪一版本，以及如何跟進早前的突擊行動等，局方只重複陳肇始的回應，又稱香港代理商已知悉有關安排，當局已陸續分發超過940萬盒包括「連花清瘟膠囊」在內的3款抗疫中成藥。

海關首3月檢4.7萬粒走私貨

海關表示，今年1至3月偵破有關「連花清瘟膠囊」沒有有效許可證進口香港的案件共9宗，檢獲膠囊約4.7萬粒；又表示根據《進出口條例》，所有受管制物品必須先獲當局簽發的有效牌照或許可證，方能進出口，違例者一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。

（新冠疫情）

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