孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算

稱回落快 能找出個案相對少

孔稱，現時疫情回落速度快，全民檢測能找出的個案相對少，可能動用大量人力物力僅找到數千宗個案，而且未必能完全涵蓋所有人，如院舍長者或未接種新冠疫苗的幼童，若他們外出檢測也屬高危，故選擇不作全民檢測可能比較上算。政府逐步放寬社交距離措施及恢復學校面授課，他認為屬正常做法，相信對疫情影響不大，稱社會有需要慢慢恢復商業及教育等活動。

另外，科興及國藥早前分別獲准在港展開臨牀研究，研製第二代針對變異病毒株Omicron的滅活疫苗作為加強劑，孔繁毅將擔任兩個研究的首席研究員，他期望下月中展開研究，需時3至4個月得出結果；由於國藥研究規模較大、涉及1800人，另需1至2個月時間分析，冀半年內齊集相關數據，從而申請應用疫苗，將來可能每年冬天都要接種加強劑。上述疫苗以Omicron BA.1病毒株製成，有別於現時流行的BA.2，孔稱新的疫苗同樣針對Omicron病毒株，相信對疫苗效果影響不大。

料今波現「長新冠」比例降

瑪麗醫院跟進本港首4波疫情約3000名病人，少於3%出現「長新冠」症狀，較外國約10%至20%為低，孔相信與本港患者在發病初期已入院治療有關。雖然第五波疫情下大批患者要輪候入院，但他分析，這波疫情很多病人已打針，並有抗病毒藥物可應用，且大部分人屬輕症或無病徵，相信出現「長新冠」的患者比例會降低。

（新冠疫情）