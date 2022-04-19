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孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算

【明報專訊】本港新冠病毒個案持續回落，香港大學醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅曾稱疫情回落時可做全民檢測，加快回落速度，他昨日在港台節目《千禧年代》表示，是否推全民檢測要視乎整體情况，以及推行檢測的成本效益。

稱回落快 能找出個案相對少

孔稱，現時疫情回落速度快，全民檢測能找出的個案相對少，可能動用大量人力物力僅找到數千宗個案，而且未必能完全涵蓋所有人，如院舍長者或未接種新冠疫苗的幼童，若他們外出檢測也屬高危，故選擇不作全民檢測可能比較上算。政府逐步放寬社交距離措施及恢復學校面授課，他認為屬正常做法，相信對疫情影響不大，稱社會有需要慢慢恢復商業及教育等活動。

另外，科興及國藥早前分別獲准在港展開臨牀研究，研製第二代針對變異病毒株Omicron的滅活疫苗作為加強劑，孔繁毅將擔任兩個研究的首席研究員，他期望下月中展開研究，需時3至4個月得出結果；由於國藥研究規模較大、涉及1800人，另需1至2個月時間分析，冀半年內齊集相關數據，從而申請應用疫苗，將來可能每年冬天都要接種加強劑。上述疫苗以Omicron BA.1病毒株製成，有別於現時流行的BA.2，孔稱新的疫苗同樣針對Omicron病毒株，相信對疫苗效果影響不大。

料今波現「長新冠」比例降

瑪麗醫院跟進本港首4波疫情約3000名病人，少於3%出現「長新冠」症狀，較外國約10%至20%為低，孔相信與本港患者在發病初期已入院治療有關。雖然第五波疫情下大批患者要輪候入院，但他分析，這波疫情很多病人已打針，並有抗病毒藥物可應用，且大部分人屬輕症或無病徵，相信出現「長新冠」的患者比例會降低。

（新冠疫情）

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