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幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑

【明報專訊】全港小學今日（19日）起將分階段恢復面授課，學生每天上學前須接受新型冠狀病毒快速測試。香港兒科醫學會、香港兒童免疫過敏及傳染病學會、香港兒童醫院模擬培訓中心、香港兒科護理學院及香港兒科護士學會等5個兒科醫學團體昨日提醒，兒童未必能完全明白測試程序，建議家長及照顧者採樣前多講解，可用玩具公仔模擬鼻腔採樣步驟，稱絕大部分兒童經過「演習」後可釋除疑慮。

拭子棒塞約2厘米 流鼻血風險細

團體建議，家長應在早上兒童起牀後採樣，如兒童未能及時安定坐起來，則可於起牀前採樣，事前應避免洗鼻、喝水、進食、刷牙及漱口，因這些動作會減低鼻壁黏膜上病毒數量，從而減低測試靈敏度；而使用時應參考說明書，一般拭子棒不用塞入鼻腔太深，如2至6歲兒童深度約1.5至2厘米便可。

團體又表示，拭子棒觸及的鼻腔部位僅有小量微絲血管，故採樣引致流鼻血的機率不大，輕微流鼻血不會影響健康，如流鼻血時以紙巾塞鼻，會令黏膜受損，家長應協助兒童按着鼻翼兩邊，指導兒童身體稍俯向前，暫時用口呼吸，絕大部分流鼻血情况會在5至10分鐘內停止，若不嚴重，短暫休息後可再採樣，惟不應過分用力，以免再擦傷黏膜。

指兒童難採集深喉唾液

至於應否讓兒童改以深喉唾液化驗，團體指兒童一般很難做到採集深喉唾液的「Ka-Too」動作，再且化驗結果需時；若做鼻腔拭子採樣，只要做得妥當，很快有結果。但團體提醒家長注意家居安全，應妥善收藏測試包，不建議兒童及青少年自己做快速測試。

（新冠疫情）

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