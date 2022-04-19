美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款

稱無法退款 改供家用產品

葉世雄昨在港台節目《千禧年代》表示，有沒打針客人要求美容院退款，他其後接受本報查詢時說，同類情况早於當局要求進入處所須掃描「安心出行」起已出現，業界曾向消委會查詢如何處理，獲回覆盡量與客人協商適合方案。他說，早期客人持觀望態度，選擇延長服務使用期，待防疫措施解除後再光顧；惟措施「愈加愈辣」，現時大部分客人選擇接受美容院提供家用美容產品代替，因相關個案數量小，且大多最終可和平解決，故未對業界造成太大影響。

餐飲界：待允8人一枱幫助才較大

另外，周四起食肆可恢復晚市堂食至10時，最多4人一枱。香港餐務管理協會主席梁振華昨在同一節目形容，措施只是給予業界「少少喘息機會」，對生意幫助不會很大，特別是主要靠宴會的中式酒樓，因當局仍規定宴會人數不得超過20名，客人要分5枱坐，故業界只收到「好少」宴會查詢。

梁振華說，現時業界生意只有疫情前約兩至三成，料周四放寬措施後，亦只能恢復至疫情前五成；中式酒樓要待下月21日放寬至8人一枱、營業時間延長至凌晨12時，宴會預訂才會增加，料屆時對酒樓生意才有較大幫助。

（新冠疫情）