本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引

縱橫遊平價大夫第遊 近半已成團

縱橫遊在措施公布放寬後，隨即推出7個香港一天遊項目。根據縱橫遊網站，至昨晚近10時，已有4個香港一天遊項目成團。其中元朗大夫第遊收費最低，僅88至98元，最快周五可出發，在4至6月開辦的40團中，當中19團已成團。縱橫遊常務董事袁振寧表示，與去年復辦本地團相比，上次首兩日收到400至500人報名，惟這次復辦暫不足200人報名。他對此表示理解，認為市民困在香港多時，「要去的地方都去了，要參加的都參加過」。

崔定邦稱百人團難組織

身兼眾輝國際旅行社有限公司營運總監的崔定邦昨早在港台節目《千禧年代》稱，相信周四起每日均有30人團可以成團。至於100人團，他稱由於主要參與對象為社區組織、學校，組織上有難度，「不會有這麼多團體或學校在早期舉辦大型旅行團」。

崔定邦昨回覆查詢時稱，上周起已收到很多查詢，有中學欲於暑假舉辦100人團，但他相信要到下個長假期才能組織得到。崔又稱舉辦旅行團前要先與旅議會簽訂承諾書、登記行程，雖然上述程序尚未進行，但他估計日內可完成，應可順利開團。

旅署：安排適時經旅議會公布

袁振寧稱，要等旅議會公布細節安排，才能決定能否正式開團。本報獲得旅議會上周四向會員發出的電郵，稱正與旅遊事務署商討執行細節，將於4月下旬舉辦網上簡介會，以協助會員了解有關安排及申請手續。袁回應指當局政策未能配合，稱若旅議會在本地團出發前未能發出明確指引，最終只好取消本地團，以免觸犯法例。

旅遊事務署昨回覆查詢時重申，一直與旅遊業界就復辦本地遊的具體安排保持溝通，細節將適時透過旅議會向業界公布。

明報記者

（新冠疫情）