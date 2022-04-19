獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和上周已取新冠口服藥，他不反對將其診所列於名單上，認為主要方便相熟病人或居於附近的人。

香港中華醫學會新冠病毒病專責小組召集人楊超發同樣上周收到口服藥，暫只為一人處方，他未決定是否將其診所載於名單上。他說名單或會令人以為診所專治新冠，影響非新冠患者求診，「唔搞好過搞」。他說新冠病人並非單靠此名單取藥，若無相熟家庭醫生，病人會前往醫管局指定診所，即使最後私家醫生有剩餘口服藥，也可用作應付下一波疫情。

楊超發倡中央統籌派藥 免患者到診所

楊說，獲他處方口服藥的女患者約70歲，因咳嗽及喉嚨痕癢等求醫，他叮囑對方回家做快速測試，詎料患者快測陽性後自行返回診所，由於他擔憂診所內其他病人受影響，遂叫對方到診所外等候，自己則穿上全套保護裝備，步出診所將輝瑞口服藥交給對方。楊建議當局可中央統籌上門派藥，避免出現同類情况。

（新冠疫情）