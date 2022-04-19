港聞

港聞一

主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係

【明報專訊】一波接一波的新冠疫情，逾兩年來令港人添壓力。香港路德會社會服務處（下稱服務處）調查發現，逾九成受訪家長稱疫情下感壓力，當中八成人壓力來自擔心染疫。服務處上月推出「抗疫路同行」熱線支援服務，有曾染疫的家庭主婦求助，她康復後從早到晚不停消毒家居，亦由於擔心兒子染疫，每天為其快測，令兒子討厭媽媽，又嫌棄玩具上充斥難聞的清潔劑氣味，寧願不碰玩具。

服務處自上月起，經「抗疫路同行」熱線接觸近500名家長及學童。有曾染疫的家庭主婦求助，稱自己對家居衛生變得緊張，即使已康復，仍整天使用清潔劑消毒家中每個角落。該個案經社工輔導和情緒支援，亦獲建議調節清潔的時間及次數，善用更多時間陪兒子玩耍，重建親子關係。

宜注意力放喜歡事情 分享感受

「路德家長專線」及「點蟲蟲熱線」單位主管李詩敏說，康復者面對的新冠後遺症不僅是身體徵狀，亦可能有健康焦慮，「對染病甚至死亡感極度擔憂和害怕」。她提醒，一旦察覺有健康焦慮的徵狀，例如過度清潔消毒、不斷上網搜尋疫情健康資訊等，就宜把注意力放到其他喜歡做的事情上，亦可向親友分享焦慮感受，或適時求助。

逾九成家長感抗疫壓力

此外，服務處於本月1日至10日做網上問卷調查，獲261名家長回應，92.7%表示面對第五波疫情有壓力；當中約八成人稱壓力來源（可選多項）是擔心自己或家人染疫，約74%人為照顧放「暑假」的子女感壓力，約63%受訪家長稱感到抗疫疲累。

（新冠疫情）

相關字詞﹕家長 壓力 焦慮 新冠疫情

上 / 下一篇新聞

疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
灣區手記：千里碼／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛