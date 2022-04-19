主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係

服務處自上月起，經「抗疫路同行」熱線接觸近500名家長及學童。有曾染疫的家庭主婦求助，稱自己對家居衛生變得緊張，即使已康復，仍整天使用清潔劑消毒家中每個角落。該個案經社工輔導和情緒支援，亦獲建議調節清潔的時間及次數，善用更多時間陪兒子玩耍，重建親子關係。

宜注意力放喜歡事情 分享感受

「路德家長專線」及「點蟲蟲熱線」單位主管李詩敏說，康復者面對的新冠後遺症不僅是身體徵狀，亦可能有健康焦慮，「對染病甚至死亡感極度擔憂和害怕」。她提醒，一旦察覺有健康焦慮的徵狀，例如過度清潔消毒、不斷上網搜尋疫情健康資訊等，就宜把注意力放到其他喜歡做的事情上，亦可向親友分享焦慮感受，或適時求助。

逾九成家長感抗疫壓力

此外，服務處於本月1日至10日做網上問卷調查，獲261名家長回應，92.7%表示面對第五波疫情有壓力；當中約八成人稱壓力來源（可選多項）是擔心自己或家人染疫，約74%人為照顧放「暑假」的子女感壓力，約63%受訪家長稱感到抗疫疲累。

（新冠疫情）