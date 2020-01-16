DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓

今屆考生歷反修例疫情

校長勉態度決定高度

本身容易緊張的考生林賢潤，訪問當天一邊回想備試心路歷程，雙手不由得一邊磨蹭着膝蓋，情緒似乎又緊繃起來。他說，去年11月起發現自己常常胃痛，求醫和留院觀察數天後，靠服藥紓緩胃痛。

自身體響起警號，賢潤開始擔心自己溫習太大壓力，亦有感自己精神大不如前，遂約見校內社工。雙方傾談之間，他開始明白適時放鬆的重要，「當時社工叫我擺低書本幾天」，其後他情緒穩定下來，抖擻精神再提起筆記。

臨近DSE，賢潤說近日已收拾好「走佬袋」，亦特意買多一套三角尺、圓規等設計與應用科技所需工具，放進袋中，有心理準備一旦染疫，須到竹篙灣特別考場。

另一考生林沐楗說，第五波疫情對學習造成不小影響，包括校內模擬試要移師網上，同時他亦擔心染疫會有後遺症，影響備試，因此有不小壓力。

校長曹達明說，今屆考生讀高中時經歷反修例運動和受疫情纏繞，「停課、網課、復課，不斷loop（循環）」。他常勉勵學生「態度決定高度」，即使面對環境不斷變化，可盡量積極樂觀面對。

考評局昨日發表網誌，提醒考生切勿在考場拍照、拍片，或在網上公開展示，否則科目成績會被降級；又提考生記得填試題編號，以及用符合規格的計算機。

（新冠疫情）