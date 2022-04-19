小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」

事前消毒校舍 購防護面罩派學生

中華基督教青年會小學的3級只約400名高小學生今天重返校園。校長程志祥稱，經歷第五波嚴峻疫情，今次恢復面授提高防疫規格，除遵從師生快測要求，課室枱櫈距離亦拉闊至1.7米，今天會向每名學生派防疫面罩，讓他們按個人意願佩戴。

查手冊簽名 無做者聯絡家長補做

程志祥說，今早會「駐重兵」在校門，安排教師檢查學生手冊有否填妥快測結果及家長簽名。他說不會要求家長替子女的快測棒拍照紀錄，亦很難大規模覆檢學生，「難道叫每班（學號）3號學生下樓再驗？很難替多名學生覆檢，加上教師非專業醫護，又怕弄傷（學生）鼻腔」。他說如有較冒失學生忘記做快測，會安排對方到醫療室等候，再聯絡家長到校補做。

復課後，當局要求接種兩針新冠疫苗滿14天的學生才准參加課後非學術活動。程志祥說，校內整體約65%學生已接種首針，逾兩成已打第二針。他預料待初小生下周一（25日）一併返學後，會研究最快下月中恢復部分實體課外活動，例如合唱團和運動校隊等。

教育局昨提醒全港幼稚園及中小學，全體教職員及學生回校前須完成一次快速抗原測試，陰性才可返學。

兒科醫學會：

多系統發炎症 打針減風險九成

兒科醫學會會長葉柏強昨在港台《千禧年代》表示，本港短短兩三周已錄得15宗兒童新冠康復者患「多系統發炎綜合症」，大部分人未打齊疫苗，很多個案要送入深切治療部，甚至要用強心藥、高劑量類固醇或免疫調節劑。他說接種新冠疫苗可將患「多系統發炎綜合症」風險減九成，呼籲家長盡快安排子女打針，否則返學後在課室互相傳染風險很高。

楊潤雄：學生重新適應是挑戰

教育局長楊潤雄昨在社交網站發文，提醒學生要注意衛生和健康，又指加強防疫措施下，估計學生重新適應亦是一種挑戰。他鼓勵學生不用緊張和太大壓力，只要逐步理順作息時間，適當地調整生活節奏和規律，定可重拾重回校園的樂趣。

（新冠疫情）