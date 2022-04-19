港聞

港聞一

疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低

【明報專訊】復活節長假期結束，第五波新型冠狀病毒疫情暫未見反彈迹象，昨日錄得613宗陽性個案。衛生防護中心表示，預計假期後或出現小反彈，短時間內個案或仍維持在三位數字。此外，中心透露自本月初縮短入境檢疫期至7日後，有4宗完成檢疫才驗出陽性的個案，包括昨日新增的一宗10歲女童個案，中心估計4宗個案都是復陽，傳播風險不高。

昨613陽 料短期維持三位數

本港在復活節長假期最後一日新增613宗陽性個案，當中13宗屬輸入，患者來自上海、韓國、英國、新加坡等地。輸入個案包括一名10歲女童，她4月5日乘搭NH811航班從加拿大經東京返港，該航班此前已有另一宗個案。女童在東涌福朋喜來登酒店完成檢疫後，抵港第12日才驗出陽性，家人驗出陰性、未曾確診。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，女童病毒基因分析未完成，Ct值逾35，即病毒量較低，檢疫酒店同層沒其他個案，估計她是復陽。他稱連同該女童，4月1日放寬入境檢疫至7日後，有4宗完成檢疫才驗出陽性的輸入個案，全為復陽，傳染性很低，甚至沒傳染性。

歐說，疫情正緩慢回落，預期短時間內個案仍維持三位數，「長假期見到街上人流比較多，會預期有可能會出現小反彈，我們密切注視，要看各項監測指標，暫時未有迹象開始見個案回升，希望個案持續向下」。

至於應否做全民檢測，歐家榮指當局之前已就全民檢測做了籌備，至於將來會否做，要看香港疫情發展、本地檢測能力、對市民的影響等。

孔繁毅：清零非常難 毋須太擔心

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅昨日在港台《千禧年代》表示，復活節假期後或會有輕微反彈，由於自然感染及免疫人數多，相信整體疫情會慢慢回落，估計可能降至單日少於百宗個案，但因為病毒本身傳播性高，仍會有人染疫，本港要做到「清零」非常困難，只要接種率足夠及配合適當感染控制措施，未能清零也毋須過分擔心。

13餐飲處所負責人遭檢控

此外，食環署稱，前日向涉嫌違反規定的13間餐飲處所負責人展開檢控程序，其中7宗涉違戴口罩規定，4宗涉枱與枱間距離或分隔，確保顧客掃描「安心出行」和換氣規定則各1宗。

漁署：沒證據貓狗傳人 要求交出機率細

另外，政府早前修例，若衛生主任有理由相信動物受傳染病感染，有權要求主人交出。漁護署昨發聲明稱，除貂鼠和倉鼠等少數動物外，現沒證據顯示貓狗等會把病毒傳給人類，預計要求主人交出寵物的機率不大，但若有充分科學證據顯示有動物把病毒傳染人類，如年初倉鼠將病毒傳染給人類的個案，衛生署及漁護署便會審慎考慮使用有關權力，處理有關動物，以防病毒擴散。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新冠疫情 復活節 歐家榮 新型冠狀病毒 疫情第六波 疫情第五波

上 / 下一篇新聞

小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
小學今復課 有校長稱對快測採「信任制度」
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
指定診所留學童求診名額 公院留病牀
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
DSE考生胃痛數月 聽社工勸擱書數天紓壓
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
主婦憂再染疫不停消毒 損親子關係
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
獲口服藥私醫名單擬放上網 有私醫憂標籤
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
本地遊周四復辦 旅業料天天成團 旅議會政府正商執行細節 業界憂遲遲無指引
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
美容業：兩周內預約滿 有未打針客促退款
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
幼童快測 醫學團體倡用公仔「演習」釋疑
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
孔繁毅：全民檢測需看成本效益 不推或較上算
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
未經註冊 內地版清瘟周街賣 當局未答豁免否 港版代理：20年制度 免註冊自打嘴巴
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
病人組織：免註冊恐被利用 魚目混珠賣假藥
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
雨渠流色水 林村河染藍 源頭未明 區議員：疑涉非法排污
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
單車意外飈升錄新高 再研立法強制戴頭盔
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
駕電動滑板車撞傷警 男子涉7罪被捕
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
疑失足墮兩層樓 地盤清潔女工亡
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
大麻案飈37% 警查智能櫃交易毒品 吸食販賣年輕化 21歲以下被捕者增三成半
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
19歲主腦領收數集團 警拘12人最小13歲
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
機場檢120萬元大麻花 藏海鮮箱底
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
羅偉祥臨終仍念殘疾權益 喪禮戰友轉述遺言：好多嘢未做
西環山道火警 母子仍命危
西環山道火警 母子仍命危
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
闖觀塘繞道 男子被吊臂車輾斃
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
涉荃錦公路賽車 兩男准保釋
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
兩漢控串燒店淋腐液 一留院缺席提堂
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：灣區人才港開幕 一站實現四大功能 服務交流展示創新 暫須內部預約
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
大灣區GBA新聞：安永：人才仍是灣區緊迫挑戰
灣區手記：千里碼／文：尚東美
灣區手記：千里碼／文：尚東美
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】投注站最快周四開 暫未受注
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】3D印樹+水底攝影 揭紅樹林魚仔奧秘
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】寵物共享公園 多區增逾60個
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】復活節推兔肉惹議 W酒店剔除菜式
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】李家超競選團用Slogan新口罩
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛
【Emily】鄭泳舜康復出關 體會市民染疫之痛