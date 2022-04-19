疫情料長假後或小反彈 專家：會回落 4宗入境檢疫7天後陽性 料復陽傳染性低

昨613陽 料短期維持三位數

本港在復活節長假期最後一日新增613宗陽性個案，當中13宗屬輸入，患者來自上海、韓國、英國、新加坡等地。輸入個案包括一名10歲女童，她4月5日乘搭NH811航班從加拿大經東京返港，該航班此前已有另一宗個案。女童在東涌福朋喜來登酒店完成檢疫後，抵港第12日才驗出陽性，家人驗出陰性、未曾確診。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，女童病毒基因分析未完成，Ct值逾35，即病毒量較低，檢疫酒店同層沒其他個案，估計她是復陽。他稱連同該女童，4月1日放寬入境檢疫至7日後，有4宗完成檢疫才驗出陽性的輸入個案，全為復陽，傳染性很低，甚至沒傳染性。

歐說，疫情正緩慢回落，預期短時間內個案仍維持三位數，「長假期見到街上人流比較多，會預期有可能會出現小反彈，我們密切注視，要看各項監測指標，暫時未有迹象開始見個案回升，希望個案持續向下」。

至於應否做全民檢測，歐家榮指當局之前已就全民檢測做了籌備，至於將來會否做，要看香港疫情發展、本地檢測能力、對市民的影響等。

孔繁毅：清零非常難 毋須太擔心

港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅昨日在港台《千禧年代》表示，復活節假期後或會有輕微反彈，由於自然感染及免疫人數多，相信整體疫情會慢慢回落，估計可能降至單日少於百宗個案，但因為病毒本身傳播性高，仍會有人染疫，本港要做到「清零」非常困難，只要接種率足夠及配合適當感染控制措施，未能清零也毋須過分擔心。

13餐飲處所負責人遭檢控

此外，食環署稱，前日向涉嫌違反規定的13間餐飲處所負責人展開檢控程序，其中7宗涉違戴口罩規定，4宗涉枱與枱間距離或分隔，確保顧客掃描「安心出行」和換氣規定則各1宗。

漁署：沒證據貓狗傳人 要求交出機率細

另外，政府早前修例，若衛生主任有理由相信動物受傳染病感染，有權要求主人交出。漁護署昨發聲明稱，除貂鼠和倉鼠等少數動物外，現沒證據顯示貓狗等會把病毒傳給人類，預計要求主人交出寵物的機率不大，但若有充分科學證據顯示有動物把病毒傳染人類，如年初倉鼠將病毒傳染給人類的個案，衛生署及漁護署便會審慎考慮使用有關權力，處理有關動物，以防病毒擴散。

明報記者

（新冠疫情）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676