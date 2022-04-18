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2022年4月18日星期一
港聞二
非新冠死者停殮房逾月 遺體發霉 家人質疑處理不當 衛署：殮房冷藏僅為短期存放
指八成遺體變壞因不夠冷 殯儀社企籲加強殮房冷藏
增747陽性 楊潤雄：研安排接種率低學校打針
啟德抗疫 東華師生：儀器缺乏靠護理技巧
研究：疫下生活節奏亂 焦慮抑鬱發病增
復活假兩日發698告票 餐飲界指生意增兩成
游走有聲／無聲世界 CODA小年紀擔大責任
協會助失聰父母充權 助孩童說出「我是CODA」
指移英港人非移民 梁振英：未聞還港護照
羅致光談二元乘車：長者最有獲得感福利
圖書館繳版稅未落實 先導計劃每本50元
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尖東百周年花園擬建地下蓄洪池 造價10.6億 料2027竣工
大灣區GBA專題：疫下灣區 港人來與回……
李家超未提通關時間 議員：盼有明確目標
宅焚兩句鐘老婦送院 疑子吸煙肇禍
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尊子漫畫
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【Emily】專收少數族裔方艙 巴國新聞都有報 「方艙俠扭蛋機」復活節出動
【Emily】李家超視像見議員 梁君彥與阿仔同框
【Emily】第五波嚴重 馬仲儀撰文歸因疫苗猶豫
【Emily】顏汶羽囝囝患川崎症 每次抽完血變樹熊
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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非新冠死者停殮房逾月 遺體發霉 家人質疑處理不當 衛署：殮房冷藏僅為短期存放
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